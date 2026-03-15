《童年受教會救助》常律老和尚捐千萬 助建彰化聖智啟智中心

「天主教聖智啟智中心」新院區動土，正德社會福利慈善基金會董事長演音大德（左二）代表常律和尚捐款。（記者陳冠備攝）

彰化縣溪州鄉「天主教聖智啟智中心」近日舉行新院區動工祈福典禮，現場卻出現佛教法師身影，原來是正德慈善文教機構創辦人常律老和尚，童年曾受天主教會救助，得知中心興建經費短缺，決定捐助一千萬元協助購地建設，以實際行動回報當年恩情，展現「愛無宗教之分」精神。

聖智啟智中心於一九九三年由羅方神父創立，長年服務彰化地區身心障礙者。因原空間老舊狹小，中心推動「天使築夢」搬遷與新建計畫，總經費約八一〇〇萬元，目前已募得約四七〇〇萬元，仍有三四〇〇萬元缺口。

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常律老和尚得知後，透過其領導的正德社會福利慈善基金會捐助千萬元，先捐六二〇萬元購地，動土再捐二百萬元，後續將補足至總額一千萬元。

正德基金會董事長演音大德代表出席時表示，常律和尚從小受到天主教幫助，這份感恩放在心中逾五十年，捐款也象徵佛教慈悲與天主教博愛的跨宗教合作，一起守護弱勢孩子。

彰化縣長王惠美也於動土典禮說，彰化縣政府也透過「婦女三八市集」義賣募得一百萬元投入工程，未來將持續整合民間資源，強化身障家庭服務。

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