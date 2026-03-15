灰面鵟鷹過境潮 南投賞鷹活動開跑

南投橫山拍到過灰面鵟鷹展翅飛翔英姿。（參山處提供）

賞鷹季來了！每年過境八卦山脈的灰面鵟鷹預估十六、十七日出現第一波高峰，南投橫山賞鷹平台也是觀賞灰面鵟鷹潮的好地點，去年觀測到九千隻，參山國家公園風景區管理處與南投市公所合辦「鷹緣聚會」賞鷹活動昨日開跑，邀請在台國際學生與民眾一同賞鷹，另從二十一日起舉辦賞鷹小旅行，須先上網報名。

灰面鵟鷹又稱灰面鷲、南路鷹，已被日本列為「易危物種」，每年十月從北方過境台灣往南飛；隔年「春分」節氣前後到清明前後是北返高峰期，每週會有一波數量高峰期，預估第一波高峰期在本月十六、十七日。

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參山處和南投市公所合辦「鷹緣聚會」賞鷹活動昨日開跑，參山處邀請八十多名在台國際學生，透過專業導覽及指導使用望遠鏡觀察。這群國際學生昨日雖沒有看到大群灰面鵟鷹飛過，但都勾起賞鷹的興趣，有多人表示，若有機會將再上山來找尋灰面鵟鷹的蹤影。

參山處將從三月十八日到五月三十一日辦八場次的「八卦山賞鷹生態小旅行」，分南投橫山和彰化八卦山場次，民眾可自選要參加彰化或南投場，也可選擇是否搭乘接駁車，現場有專業導覽、賞鷹觀察、手作體驗，有興趣的民眾可到（https://www.surveycake.com/s/KW4pW）報名。

在台國際學生應參山處邀請到南投橫山賞鷹。（參山處提供）

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