《台中》「兩雙眼睛替妳看世界」 夫追隨亡妻簽器捐

林先生（左）完成妻子器捐遺願，自己也簽下器捐同意書，昨接受表揚。（記者蔡淑媛攝）

「現在有兩雙眼睛，正替她看著這世界的花開、燈火與溫暖！」中國醫藥大學附設醫院昨日舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，林先先分享亡妻捐出的眼角膜已讓兩名受贈者重見光明，這份愛的延續促使他追隨妻子腳步，簽署器捐同意書。

中國附醫追思音樂會中向器官捐贈者及其家屬表達最深的敬意與感謝，捐贈者家屬、受贈者及家屬共同出席，家屬們上台分享與逝去家人的大愛及對亡者的思念，歌唱感恩的心，器官移植中心榮譽院長鄭隆賓也與家屬赴「器官捐贈紀念牌」前默禱並獻花、追思。

請繼續往下閱讀...

林先生回憶與亡妻告別時才發現器捐心願，「直到她昏迷，我才知道她早已簽署器官捐贈同意書」，面對摯愛即將離去，內心不捨、掙扎，但在家人的陪伴與溝通下，最終選擇完成妻子的遺願。

另名器捐者母親分享心路歷程，自己平日看電視劇時常跟兒子交代器捐心願，兒子也表達同樣想法，沒想到兒子比她早走，她主動為兒子完成器捐，完成這份愛心。

鄭隆賓表示，目前台灣仍有一萬一六三六名病人在等待器官捐贈，其中肝臟移植等待人數為九三六人，心臟三六八人、肺臟一二七人、眼角膜一三七四人，腎臟移植更高達八八三一人，呼籲社會大眾踴躍響應器官捐贈，發揮大愛，讓生命得以延續。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法