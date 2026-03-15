豐原「竹跡館」閒置 明年擬拆除活化

豐原區葫蘆墩公園的「竹跡館」，設置7年，閒置陳舊，預計2027年拆除。（記者張軒哲攝）

台中花博閉幕7年 褪色陳舊 民嘆可惜 市府︰整合空間轉型水霧休憩廣場

二〇一八年台中花博期間豐原區葫蘆墩公園的「竹跡館」是豐原地標，隨著日曬雨淋，因材質老化，國際亮點淪為閒置建物，竹篾褪色陳舊，甚至以三角錐圈圍封閉，晨昏散步民眾大嘆可惜。台中市府指出，竹跡館臨時使用許可證二〇二七年到期，將考量拆除並整合空間，釋出綠地並轉型做水霧休憩廣場、多功能空間。

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竹材造型特殊 曾是豐原地標

「竹跡館」位處豐原市區，竹材取自竹山，運用三萬片竹篾、三百多根孟宗竹打造，造型特殊，入夜點燈，日夜皆美，成為葫蘆墩公園觀光打卡景點；花博落幕後，葫蘆墩公園是當地民眾晨昏運動散步好去處，也配合節慶舉辦活動，「竹跡館」成為公園地標，但近年已淪為閒置建物，遭外界質疑維護不佳。

在地民代促規劃 讓場館重生

豐原在地民代，民眾黨立委陳清龍與國民黨市議員邱愛珊近年都對竹跡館定位與規劃提出建議，邱愛珊表示，市府要妥善規劃竹跡館未來定位，無論是親子遊憩設施、河岸咖啡廳或促參模式，都應盡速研議，讓場館重新恢復生命。

建設局長陳大田表示，竹跡館空間屬於臨時建築，受建築法令限制，目前已與創生館採取委外經營方式，因考量結構安全，未來活化方向將以裝置藝術等低負載型態為主。

臨時使用許可證 明年到期

建設局指出，竹跡館因採用竹編及鋼架，在結構上有一定的壽命及使用年限，屬於臨時性建築物，自花博設立至今已七年，平日配合地方活動舉辦提供民眾使用。已針對葫蘆墩公園辦理整體規劃，竹跡館臨時使用許可證二〇二七年到期，考量拆除並整合空間，後續將安排工作坊廣納民意，了解地方實務需求，作為後續細部設計規劃依據，打造公園新地景藝術亮點。

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