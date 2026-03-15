北市動物之家 毛孩遺體快堆到天花板

北市議員陳宥丞接獲民眾陳情，因焚化標案停擺，毛孩遺體只能在動物之家大體室內冷藏堆疊。（陳宥丞提供）

焚化標案停擺 民眾陳情如垃圾般被堆疊亂放 動保處︰部分移地冰存

現代越來越多人選擇飼養毛小孩，將其視為家庭一份子。不過，近日卻有民眾指出，台北市動物之家大體室裡竟有大批毛孩遺體，因標案停擺只得在大體室裡冷藏堆疊，如同隨意丟棄的垃圾一般，讓人看了好痛心。動保處回應，寵物焚化標案預計三月底決標，另先行將部分寵物遺體移至處本部冷凍櫃冰存，並聯繫有焚化爐的防疫單位協助。

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議員批不是第一次發生 編列預算與市場脫節

市議員陳宥丞指出，近日接獲民眾陳情，本該安詳走完最後一段路的毛孩們，卻因標案停擺，遺體只能在大體室內冷藏堆疊，甚至毫無秩序排列，就像雜物甚至垃圾般被堆疊亂放，已經快要碰到天花板。而根據他團隊訪查資深志工後發現，這已不是第一次發生，動物之家大體焚化業務，常態因「預算金額遠低於市場行情」，導致沒有廠商願意投標，最終流標、唱空城。而面對質疑，動保處對外甚至會說「議會擱置預算」，但這並不符合事實，動保處編列預算往往與市場脫節，這是行政執行力與預算規劃的失職。

他要求，動保處應該啟動緊急處置機制，應立即尋求緊急採購或委外協助，優先處理現有大體；也要重新檢視相關標案預算，別再用低於行情價格測試市場底線；此外，未來如發生招標不順，應主動向社會說明原因與預防方案，而非推諉議會或等到大體塞滿才處理。

動保處︰優化作業流程 標案預計月底決標

動保處回應，目前已即刻將部分遺體移至動保處本部的冷凍庫妥善安排；同時也已聯繫設有寵物大體焚化爐的動物防疫單位協助，以尊重生命、維護動物尊嚴的原則，及早啟動焚化部分大體。

針對此次標案銜接不及與管理問題，將檢討優化相關作業流程，也檢視並改善冷凍庫內部空間配置與動線，確保妥善安排大體；目前標案已經重新辦理招標，預計三月十七日再次上網公告，預計三月底完成決標。

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