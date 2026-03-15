高雄車站設大片鏡面牆 開放「練舞功」

高雄車站下沉廣場北側規劃多處鏡面牆，邀年輕人來這練舞功。（記者王榮祥攝）

台鐵與環球購物中心攜手，在全台最大火車站、高雄車站設置大片鏡面牆，昨天正式對外開放，邀年輕朋友們到火車站「練舞功」。

環球購物中心承租高雄車站下沉式廣場後取名「新高埕」，「新高」呼應高雄過往的時代印記與車站建築脈絡，「埕」則借用台灣最有人情味的空間語言，象徵家門前可團聚交流的開闊場域，已陸續推出文創市集、恐龍主題場域、年節系列活動，昨進一步在車站北側空間設置多面大片鏡面牆，供喜歡街舞的年輕人運用。

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新高埕廣場街舞練習區昨上午正式啟用，由高市青年局長林楷軒、新聞局主秘曾佩瑛、冠德建設董事長馬志綱、台鐵公司總經理馮輝昇等共同主持揭幕式，象徵高雄車站正式邁向青年文化與城市活力的新時代。

環球說明，除大片鏡面練舞牆，還貼心設置多處電源插座，讓舞者可攜帶音響播放音樂，未來將成為高雄年輕人最方便、最友善的街舞練習場域之一，也讓高雄車站周邊不僅是通勤與通學的交通節點，更透過街舞文化導入公共空間，將有效活化高雄車站周邊場域，吸引青年族群聚集交流。

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