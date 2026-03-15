亞果遊艇展 25艘奢華船艇齊亮相

義大利奢華遊艇品牌 Sanlorenzo SX76外型吸睛。（記者洪臣宏攝）

中華民國遊艇服務同業公會全國聯合會（下稱公會）與亞果遊艇集團攜手打造的「二〇二六高雄亞果遊艇展」，昨天與今天在高雄愛河灣開展，展出來自全球廿一個船艇品牌、共展出廿五艘豪華船艇及帆船，總市值超過十億元。

亞果高雄愛河灣遊艇碼頭匯聚義大利、德國、芬蘭等多國品牌，共計廿五艘動力遊艇與帆船展示，呈現台灣海洋休憩生活型態。

請繼續往下閱讀...

公會理事長暨亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，舉辦遊艇展的初衷在於推廣親海文化，讓民眾近距離認識海洋休閒，同時也為台灣遊艇製造與服務產業提供國際交流的平台。

侯佑霖宣佈，亞果台南安平遊艇碼頭獲國際遊艇碼頭協會「五金錨5 Gold Anchors」認證，是台灣首座取得此認證的碼頭，有機會挑戰更高等級的「鉑金五金錨」認證；亞果高雄愛河灣遊艇碼頭也獲頒「四金錨」殊榮，象徵台灣遊艇碼頭在設施與服務管理上對齊國際標竿。

展覽區遊艇、帆船展現各家品牌工藝，令人目不暇給，其中義大利奢華遊艇品牌 Sanlorenzo SX76最受矚目，結合探險艇與飛橋艇的優勢，展現現代感的開放式設計語彙，該艘七十六呎遊艇售價超過兩億元，是高雄展出最昂貴的遊艇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法