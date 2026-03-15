高雄最大區 鳳山計畫人口調升至42萬

鳳山古城門消失遺址，打造大型遊具完工，重現「郡南第一關」意象。（記者陳文嬋攝）

都市通盤檢討第一階段已提報內政部審議 目標作為商貿與藝文新核心

高雄市第一大區的鳳山區，現有卅五．三萬人口，都市通盤檢討第一階段已提報內政部審議，高市都發局指出，鳳山區的計畫人口調整至四十二萬人，打造為商貿與藝文新核心。

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交通商業建設陸續到位 發展動能增

鳳山為高雄人口最多行政區，隨衛武營藝術文化中心、捷運黃線、鐵路地下化及三井LaLaport購物中心等重大建設陸續到位，城市發展動能持續提升。

都發局辦理鳳山區都市計畫第四次通盤檢討（第一階段），上週已報請內政部核定中，邁向商貿與藝文新核心。

鳳林路部分非都市土地納都計範圍

都發局長吳文彥表示，這次通盤檢討以「鳳山中城副都心」為整體發展定位，因應南台灣半導體ｓ廊帶促進產業與就業人口成長，計畫人口調整至四十二萬人，並預留未來發展腹地，以支撐長期都市成長需求。

通盤檢討第一階段優先納入具急迫性且已凝聚共識案件，包括將鳳林路南北兩側部分非都市土地納入都市計畫範圍等；第二階段涉及跨部門整合議題，如中崙農業區轉型智慧綠能生活圈等。

外北門城門攀爬遊具 開放使用

此外，鳳山古城昔為清代鳳山縣治所在，設有六座城門僅存小東門，地方爭取在外北門遺址附近，打造高一．八公尺鋼構城門攀爬遊具，重現「郡南第一關」意象，工程已完工開放使用。

鳳山外北門被譽為「郡南第一關」，昔為清代官道重要節點，僅存門額典藏於市立歷史博物館，見證鳳山新城沿革的歷史意義。水利局投入三四〇萬元，打造高一．八公尺、長八公尺、寬三公尺的大型鋼構城門攀爬遊具，並鋪設厚七．五公分地墊，讓民眾攀爬玩樂更安全。

鳳山都市計畫通盤檢討第一階段已提報內政部審議，圖為鳳山區空拍圖，中央白色建物為衛武營。（都發局提供）

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