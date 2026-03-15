六堆運動會「再啟航」 6400人佳冬競技

大武山下小奧運的「六堆運動會」選手舉聖火進場。（記者陳彥廷攝）

被稱為大武山下小奧運的「六堆運動會」昨天在佳冬國中登場，負責承辦的佳冬鄉公所將活動融入「再啟航」概念，不僅結合客鄉特有的「拜新丁、枝」儀式，也首度納入法式滾球、木球及競技疊杯等項目，還邀請鄉內百歲人瑞為桌球比賽開球，獲得滿堂喝采，屏東縣長周春米與客委會主委古秀妃邀請全國民眾到佳冬欣賞精彩賽事。

欣賞賽事也能體驗客家風情美食

第六十一屆六堆運動會參加選手多達六千四百人，昨天開幕式由周春米、古秀妃及佳冬鄉長賴文一共同點燃聖火，為賽事揭開序幕；周春米說，佳冬是客家六堆最南的鄉，有全台知名的蓮霧、石斑魚及午仔魚等農漁產品，六堆運動會來到佳冬鄉，歡迎國人來體驗當地客家風俗民情與美食。

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古秀妃表示，屏東平原有好山好水，客家先民打拚留給六堆子弟很好的資產，三百年來在這裡開墾耕耘，六堆運動會早在日治時期就曾舉辦，後因故中斷，因此客家委員會積極支持舉辦，復振客家傳統與精神。

昨天的桌球比賽項目，特別請來佳冬鄉高齡逾一百歲的人瑞楊揖衍擔任「開球嘉賓」，去年鄉長賴文一在重陽節拜訪楊揖衍時，得知楊老先生年輕時是桌球愛好者，所以今年的六堆運動會邀請他來開球，楊揖衍神采奕奕的與古秀妃對打，引來全場滿堂喝采。

首納法式滾球、木球及競技疊杯

賴文一表示，今年賽事首度引進法式滾球及木球項目，以及大武上為形象背景的競技疊杯等，此外，運動會期間，佳冬鄉的茄苳文史協會及塭豐社區發展協會舉辦客庄伙房好時光及塭豐海洋文化探索小旅行，帶領民眾認識靠海的佳冬鄉，從歷史建築及生活樣態去體驗客庄的文化底蘊。

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