微風運河划船設門檻 新北高灘處允檢討

台灣開放水域聯盟要求開放微風運河水域，取消不必要的門檻限制。（記者羅國嘉攝）

台灣開放水域聯盟發起「微風運河約划行動」，邀民眾集體下水體驗獨木舟與SUP，並檢視現行水域管理制度。聯盟指出，微風運河原為開放水域，但現場管理單位要求登記、加保險及教練證，形同設下額外門檻。市府高灘地工程管理處表示，已邀請專家與相關團體檢討管理規範，尋求開放與安全的平衡。

台灣開放水域聯盟指出，微風運河原為開放水域，依現行水域遊憩規範並無登記制度，但管理單位以「體驗活動須知」要求事前登記、現場加保或提供保險證明，SUP玩家還須提供教練證，這些都不是法令規範，屬內部額外門檻，與《水域遊憩活動管理辦法》精神不符。希望公共水域在安全與合理規範下開放公共使用。

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高灘處表示，微風運河因水域活動性質多樣，為避免干擾或意外，才規定民眾事先至管理中心登記並檢附保險影本，下水前須經確認；長期訓練或場地租借則需經核准，以維護安全與秩序。

高灘處表示，已邀集長期使用團體與專家檢討管理規範，討論包括QR code登記、免保險、免教練證及擴大獨木舟活動範圍等措施，期望在開放公共水域與安全責任之間取得平衡。

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