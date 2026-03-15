警勤加給調高 新北最高至1.3倍

新北警勤務繁重，警勤加給調高至最多1.3倍，回溯3月1日實施。圖為去年警員在歡樂耶誕城、板橋車站加強巡邏。（資料照）

新北市人口最多，員警工作負擔繁重，行政院自今年三月起調整警勤加給制度，新北市警勤繁重加成，由原本最高一倍提升至最高一．三倍。新制公文已簽奉市府同意，回溯自三月一日生效實施；另外，統計截至二月底，新北市員警缺額四八五人，持續向警政署爭取優先派補。

回溯自3/1 每人每月最多增加2910元

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市議員黃淑君表示，這次警勤加給調整，每人每月約增加二三二八元至二九一〇元；此外，警用裝備汰舊換新，是對基層必要的安全投資，新北警今年預定汰換一六三輛警用汽車、八三一輛警用機車，預定十一月卅日前完成驗收，她將持續追蹤交車狀況。

今年汰換163輛警用汽車 831輛機車

據新北市警察局統計至二月廿八日止，新北警預算員額八〇四九人，現有員額七五六四人，缺額四八五人，因警力分發、派補為警政署視全國缺額分配，新北警年年積極爭取警大、警專及特考班畢（結）業生派補，近三年分派人數是全國第一。

此外，新北警指出，已建請中央從寬認定深夜危勞勤務津貼適用範圍，依「警察機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼核發作業規定」，輪班輪休人員〇點至六點執行深夜勤務，每人每小時發給一百元深夜危勞性勤務津貼，新北警已於去年函請警政署提高；另也建請中央修正超勤加班費算法。

新北警說，警政署回覆增列「值班」及「備勤」等不得休宿勤務為深夜危勞勤務津貼適用範圍案，已陳報行政院核辦，至於超勤加班費部分，警政署回應事涉政府財政及整體待遇結構衡平問題，須審慎研議。

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