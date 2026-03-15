泰山屠宰業偷排污水 環局勒令停工

稽查人員於泰山區中港南路查獲「福伯食品有限公司」非法私設專管繞流排放廢水。（環保局提供）

非法私設專管繞流排放廢水 最高罰2千萬元

新北市五股區中港南路十三日深夜傳出有屠宰場偷排污水，河水被染紅，市議員黃淑君、環保局與警方前往蒐證稽查，發現泰山區中港南路「福伯食品有限公司」非法私設專管繞流排放廢水，環保局現場依法告發外並勒令停工，最高可處兩千萬元罰鍰。昨晚一度又傳出偷排，不過環保局未查到證據，將加強巡檢監控。

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黃淑君說，十三日晚上十點時有第一波排放污水，排放時間約五到十分鐘，她與檢舉人、警察及環保單位前往蒐證，在晚上十點五十五分左右又第二次排放，放流時間約十到十五分鐘，然後開始注入大量清水，嘗試稀釋污染證據，周邊血腥味重，溝底有嚴重油垢，臭味四溢。

黃淑君表示，市府長年投入數億預算在整治河川，要求市府應重罰污染源，未來也應積極查處相關污染來源，杜絕黑心工廠。

環保局表示，稽查人員循污染水流沿線追查，發現泰山區中港南路的福伯食品公司違規行為，該公司主要從事屠宰業，雖領有水污染防治許可證，卻在廠內私設未經核准的排放口。

業者坦承為節省成本 繞流排放

稽查人員抵達現場時該工廠正在作業，業者坦承為方便與節省處理成本，利用專管及泵浦抽取，將原本應進入處理程序的廢水直接由調整池導至未核准登記的放流口排出。

環保要求拆除非法專管及泵浦

環保局指出，業者的「繞流排放」違法行為，已違反《水污染防治法》第十八之一條第一項規定，違規情節重大，環保局當場依法告發並勒令業者停工，最高可處二千萬元以下罰鍰，同時要求業者必須在三月十七日前拆除所有非法專管及泵浦設施，福伯公司違法行為已嚴重影響新北市水環境安全，將提報市府公安小組從嚴審視處理。

昨晚又傳偷排 不過未查到證據

昨天晚上七點四十分民眾再檢舉，南港路持續偷污水，環保局人員追查並沒有查到證據，加強巡檢監控，避免廠商再犯。

稽查人員於泰山區中港南路查獲「福伯食品有限公司」非法私設專管繞流排放廢水，環保局現場依法告發並勒令停工。（環保局提供）

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