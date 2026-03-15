醫事人員加薪 列健保總額評估

石崇良頒發「護理之光」獎項，表彰在突發事故與危急時刻挺身而出、守護生命的護理人員。（護理師護士公會全聯會提供）

為緩解護理人才荒，改善護理工作環境，衛福部長石崇良昨在中華民國護理師護士公會全聯會提出三大方案，醫院有賺錢、護理人員要加薪，將把加薪列入健保總額評估成效；調高住院護理費、居家護理費；鬆綁公職護理加薪及危勞退條款，並擴大住院整合照護計畫。

衛福部3大方案 緩解護理人才荒

石崇良表示，去年健保總額九二八六億，健保點值達〇．九七七，顯示醫院有賺錢，因此護理人員要加薪，今年提升總額到九八八三億，增加近六〇〇億，預估點值逼近一，甚至超過一，「點值上來了，不只醫護，所有人員都要加薪」，衛福部會把加薪列入總額的評估成效，請健保署勾稽投保薪資比對調查護理人員薪資是否有調薪。

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石崇良指出，去年提出四年一〇〇億提升護理費不夠，今年要優先調高住院和居家護理費，急重症護理費也會再檢討調升。

針對公立醫院公職護理師受限於俸點，無法像院聘護理師一樣加薪，石崇良承諾會解決，研議突破相關法規，另對於公職護理師因危勞條例於五十五歲就屆退，他將找考選部研究，鬆綁危勞條例，在勞雇雙方同意下可自願留職延用。

另外為協助急性住院病患，減輕家屬照顧及經濟壓力，也降低護理人員負擔，石崇良說，住院整合照護計畫從五．六億、五〇〇〇床，今年將擴大至二十五億、三萬床，也將研議讓護理系畢業實習年限放寬。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴表示，全國領有護理師證照超過三十一萬人，實際執業僅約六成、十九萬多人，關鍵原因在工作負荷太重，希望三班護病比入法，減輕護理人員負擔也保障病人安全。

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