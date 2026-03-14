高雄蜜棗上架日超市 紅龍果打入豬排名店

高雄蜜棗成功進駐日本連鎖超市「成城石井」。（高市府提供）

高雄農產銷日再傳捷報，目前正值東京國際食品展，高雄蜜棗進軍日本連鎖超市成城石井，上架東京及橫濱市四家指標門市，紅肉紅龍果更首次打入千葉縣人氣豬排名店體系。

高雄蜜棗清脆多汁受歡迎，農業局首次攜手日本超市成城石井，鎖定東京都及橫濱市四家門市上架，昨也舉辦試吃活動。農業局表示，成城石井以選品嚴謹著稱，高雄蜜棗上架核心門市，凸顯品質獲得日本高端零售市場肯定，不僅插旗國際精品級通路，更打響台灣水果市場精品定位。

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此外，高雄紅肉紅龍果同步進軍餐飲通路，打入千葉縣知名豬排連鎖餐廳「かつ波奈」，於館山、木更津、花見川、市原、幕張等五間門市推出試吃活動，作為餐後水果，尤其飽滿果肉吸睛、入口甜潤細緻受歡迎，令饕客驚艷直呼「比一般品種更甜、更好吃！」，擄獲日本消費者味蕾。

農業局也拜訪日本農業法人協會，透過常態性通路拓展與民間交流，讓日本消費者從小建立「高雄首選」的優質品牌印象，穩固市場長遠布局，從超市貨架到人氣名店，以地毯式推廣策略，深耕日本市場。

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