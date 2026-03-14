高雄勞退 去年平均提繳工資4.2萬

根據勞動部統計，去年底高雄市勞退新制平均提繳工資突破四．二萬元，高於台南市與台中市，在六都中排名第四。

勞退新制規定，雇主須為適用勞基法之勞工，每月提繳不得低於薪資六％的退休金至勞工個人帳戶，提繳工資多寡可反映勞工的薪資水準。

請繼續往下閱讀...

去年底全台灣勞退新制提繳人數達七七七．九萬人，平均提繳工資四萬七七〇八元，其中高雄市的提繳人數為七十五．二萬人、平均提繳工資為四萬二一六二元，近三年的工資成長率為九．九七％。同期間六都平均提繳工資最高的是台北市達五萬五一〇二元，高雄市居六都第四，高於台南市的平均提繳工資四萬一一三二元、台中市四萬五六二元。

進一步分析，高雄市工業部門的提繳勞工人數達二十八．五萬人、平均提繳工資四萬七八一七元，服務業部門四十六．四萬人、平均提繳工資三萬八七〇四元；整體而言，高雄市工業部門的勞工薪資水準明顯高於服務業。

高雄市提繳人數最多的行業是製造業達二十．六萬人、平均提繳工資五．一萬元，其次是批發零售業是十四．七萬人、平均提繳工資三萬六七一三元。在所有行業中，平均提繳工資最高的是電力與燃氣供應業達七萬九〇一九元、提繳人數二八〇六人，平均提繳工資最低的是住宿餐飲業僅二萬九〇九〇元、提繳人數達四萬八四五五人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法