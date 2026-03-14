為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    陳其邁訪美 串起台美日 晶片版圖黃金三角

    2026/03/14 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁（左）與熊本縣副知事竹內信義（右），率團拜會亞利桑那州商務廳總裁Sandra Watson（中）。（高市府提供）

    陳其邁（左）與熊本縣副知事竹內信義（右），率團拜會亞利桑那州商務廳總裁Sandra Watson（中）。（高市府提供）

    寫下高雄、熊本與亞利桑那三地台積電設廠城市首長 首度聯合對話新頁

    美日台三處有台積電設廠的首長碰面了!高雄市長陳其邁與日本熊本縣廳共組「台日城市聯合訪美團」，首站抵達美國亞利桑那州出席產業圓桌論壇，寫下高雄、熊本與亞利桑那三地首度聯合對話的歷史新頁，串起晶片版圖黃金三角。

    陳：台美是強化供應鏈韌性的關鍵

    台積電在美國亞利桑那州的晶圓廠三奈米製程，可望提前至二〇二七年量產；日本熊本廠原規劃六奈米製程，目前預計製程提升至三奈米；高雄楠梓廠則生產先進的二奈米製程；高雄、日本熊本及美國亞利桑那州三地，逐漸形成全球最重要的半導體製造聚落。

    陳其邁此行偕同日本熊本縣訪團，於美國時間十二日拜會亞利桑那州商務廳總裁珊卓．華森。陳其邁指出，高雄作為「半導體S廊帶」的核心，台積電先進製程第一座工廠已正式運轉，隨著全球政經情勢變化，應思考如何透過分散佈局降低風險，高雄與亞利桑那的戰略契合，是強化供應鏈韌性的關鍵。

    珊卓．華森：彼此是不可或缺夥伴

    珊卓．華森總裁透露，她迄今已造訪台灣超過十次，亞利桑那州現在是美國半導體產業的中心，面對經濟安全議題，她認為台美日三方是不可或缺的關鍵夥伴，未來在城市治理、人才交流、產業生態系，都有極大合作空間。

    竹內信義：3方展現極高合作決心

    熊本縣副知事竹內信義表示，此次台日城市共同訪美行，展現日、台、美三方極高的合作意願與決心，未來熊本、高雄與亞利桑那將透過大學校際連結，深化人才培育。

    陳其邁接著會同中山大學、工研院代表出席「亞利桑那州產業圓桌論壇」，與亞利桑那州商務廳、大鳳凰城經濟發展署、鳳凰城市政府、半導體設備公司ASM代表等，針對半導體人才培育與產學合作，進行深入討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播