陳其邁訪美 串起台美日 晶片版圖黃金三角

陳其邁（左）與熊本縣副知事竹內信義（右），率團拜會亞利桑那州商務廳總裁Sandra Watson（中）。（高市府提供）

寫下高雄、熊本與亞利桑那三地台積電設廠城市首長 首度聯合對話新頁

美日台三處有台積電設廠的首長碰面了!高雄市長陳其邁與日本熊本縣廳共組「台日城市聯合訪美團」，首站抵達美國亞利桑那州出席產業圓桌論壇，寫下高雄、熊本與亞利桑那三地首度聯合對話的歷史新頁，串起晶片版圖黃金三角。

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陳：台美是強化供應鏈韌性的關鍵

台積電在美國亞利桑那州的晶圓廠三奈米製程，可望提前至二〇二七年量產；日本熊本廠原規劃六奈米製程，目前預計製程提升至三奈米；高雄楠梓廠則生產先進的二奈米製程；高雄、日本熊本及美國亞利桑那州三地，逐漸形成全球最重要的半導體製造聚落。

陳其邁此行偕同日本熊本縣訪團，於美國時間十二日拜會亞利桑那州商務廳總裁珊卓．華森。陳其邁指出，高雄作為「半導體S廊帶」的核心，台積電先進製程第一座工廠已正式運轉，隨著全球政經情勢變化，應思考如何透過分散佈局降低風險，高雄與亞利桑那的戰略契合，是強化供應鏈韌性的關鍵。

珊卓．華森：彼此是不可或缺夥伴

珊卓．華森總裁透露，她迄今已造訪台灣超過十次，亞利桑那州現在是美國半導體產業的中心，面對經濟安全議題，她認為台美日三方是不可或缺的關鍵夥伴，未來在城市治理、人才交流、產業生態系，都有極大合作空間。

竹內信義：3方展現極高合作決心

熊本縣副知事竹內信義表示，此次台日城市共同訪美行，展現日、台、美三方極高的合作意願與決心，未來熊本、高雄與亞利桑那將透過大學校際連結，深化人才培育。

陳其邁接著會同中山大學、工研院代表出席「亞利桑那州產業圓桌論壇」，與亞利桑那州商務廳、大鳳凰城經濟發展署、鳳凰城市政府、半導體設備公司ASM代表等，針對半導體人才培育與產學合作，進行深入討論。

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