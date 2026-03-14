為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東海豐圳寮濕地 推動生態服務給付護草鴞

    2026/03/14 05:30 記者葉永騫／屏東報導
    昕昌公司協助推動草鴞生態服務給付計畫，設置猛禽棲架。（屏東縣府提供）

    昕昌公司協助推動草鴞生態服務給付計畫，設置猛禽棲架。（屏東縣府提供）

    屏東縣政府配合林業及自然保育署推動白茅草地營造及「生態服務給付」計畫，以海豐圳寮濕地作為示範場域，透過植栽復育與環境改善，打造適合草鴞棲息與覓食的生態環境，讓俗稱「猴面鷹」的草鴞能在南台灣這片土地持續繁衍。

    長期投入猛禽生態保育與友善農業推動的昕昌生態科研公司表示，從屏東黑鳶保育行動出發，逐步擴展至水雉與草鴞等農地鳥類，透過生態調查、棲地營造與農友合作，建立兼顧農業生產與生態保育的農業模式，如「老鷹紅豆」、「霧峰黑翅鳶米」、「貓頭鷹鳳梨」及「友善草鴞農產品標章」等，讓消費者在選購農產品時，也能透過市場力量支持生態保育。

    高樹鄉李文宮、李淑萍兄妹經營的「彩林農園」，採行無毒生態農法，透過自然方式驅離蛇鼠與蟲害；李淑萍說，轉型友善耕作，雖初期面臨收成不穩與病蟲害挑戰，但透過持續學習與農友交流，逐步建立穩定的農田生態系。

    林業及自然保育署表示，「生態服務給付」制度是促進農地保育的重要政策，農友只要配合設置猛禽棲架、農作期間不使用除草劑與毒鼠藥，並避免餵養遊蕩犬貓，即可申請每公頃每年最高二萬元的獎勵金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播