屏東海豐圳寮濕地 推動生態服務給付護草鴞

昕昌公司協助推動草鴞生態服務給付計畫，設置猛禽棲架。（屏東縣府提供）

屏東縣政府配合林業及自然保育署推動白茅草地營造及「生態服務給付」計畫，以海豐圳寮濕地作為示範場域，透過植栽復育與環境改善，打造適合草鴞棲息與覓食的生態環境，讓俗稱「猴面鷹」的草鴞能在南台灣這片土地持續繁衍。

長期投入猛禽生態保育與友善農業推動的昕昌生態科研公司表示，從屏東黑鳶保育行動出發，逐步擴展至水雉與草鴞等農地鳥類，透過生態調查、棲地營造與農友合作，建立兼顧農業生產與生態保育的農業模式，如「老鷹紅豆」、「霧峰黑翅鳶米」、「貓頭鷹鳳梨」及「友善草鴞農產品標章」等，讓消費者在選購農產品時，也能透過市場力量支持生態保育。

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高樹鄉李文宮、李淑萍兄妹經營的「彩林農園」，採行無毒生態農法，透過自然方式驅離蛇鼠與蟲害；李淑萍說，轉型友善耕作，雖初期面臨收成不穩與病蟲害挑戰，但透過持續學習與農友交流，逐步建立穩定的農田生態系。

林業及自然保育署表示，「生態服務給付」制度是促進農地保育的重要政策，農友只要配合設置猛禽棲架、農作期間不使用除草劑與毒鼠藥，並避免餵養遊蕩犬貓，即可申請每公頃每年最高二萬元的獎勵金。

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