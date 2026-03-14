恆春洋蔥銷日 今年首批19.2噸啟航沖繩

恆春半島首批外銷日本的洋蔥昨天正式封櫃直送沖繩。（記者陳彥廷攝）

產量逾全國1/4 今年品質極佳 外銷價格可望更好

恆春半島洋蔥產量佔全國逾四分之一，口感鮮甜香脆，獲得日本消費者青睞，由「恆春大和蔬果生產合作社」所生產的十九．二噸洋蔥昨天封櫃銷日，合作社理事主席謝信惠指出，恆春洋蔥品質極佳，冷藏到十月還能像蘋果一樣「金鑠鑠」（台語，閃閃發亮的意思），今年外銷價格可望更好。

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下波將出口韓國、馬來西亞等國

南台灣洋蔥產期為每年十二月到隔年四月，由農業部農糧署輔導採集團產區及契作模式、以計畫產銷及安全用藥管理的屏東縣恆春大和蔬果生產合作社，昨舉辦封櫃儀式，農業部次長胡忠一及地方代表共同見證，讓品質絕佳的台灣洋蔥從台灣的大和銷往日本「大和」，拓展外銷通路。

胡忠一說，恆春半島的農民不斷精進洋蔥栽培技術提升品質及產量，農業部積極向外擴展市場，今年輔導外銷首批銷日的洋蔥達到十九．二噸，接下來還會輸出到韓國、馬來西亞等國，今年光是大和生產合作社就預計外銷四到五百噸洋蔥，去年全年台灣外銷的洋蔥數量四百零四噸，今年可望突破六百噸大關。

搶先日本洋蔥上市 賺取更好報酬

胡忠一指出，洋蔥保存期約四、五個月，台灣洋蔥能在日本尚未生產洋蔥時進軍市場，不僅可降低國內短期生產過剩的壓力，也為農民賺取更好的報酬，恆春半島洋蔥品質佳，是最健康的蔬菜，歡迎消費者選購。

謝信惠表示，恆春半島日照充足還有落山風加持，非常適合栽種洋蔥，當地生產的洋蔥表皮光亮又硬且耐儲存，吃起來又香又甜，今年外銷價比去年好，每箱二十公斤約四百到五百元，因日本沖繩縣需求量較大，合作社首批洋蔥先送往沖繩，東京市的通路也在洽談中，有機會增加銷日數量。

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