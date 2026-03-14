科技人涂育新打造釋迦園 農改場評鑑金牌

原從事科技業的涂育新到台東種植釋迦10年，成在地農民學習對象。（記者黃明堂攝）

十年前從台中「東漂」的涂育新，放棄原本的科技業職涯，在台東卑南鄉種植釋迦，將科技業嚴謹的邏輯與數據管理帶入農業，並勤於學習，果園獲台東農改場評鑑金牌優質果園，成了在地農民的觀摩對象。他說，管理的好，農業的收入不見得比科技業還差。

10年前「東漂」用科技業思維管理農業

走進涂育新的果園，既整齊又通風，展現出極佳的空間感。果樹高度經過精準控制，維持在成人伸手可及的範圍，樹冠與樹冠之間保留了充裕的間隔，讓陽光能均勻灑落果樹各個角落。這種「陽光果園」的樣貌是高品質釋迦的關鍵。透過合理的矮化修剪，果園內的空氣流通極佳，有效降低了粉介殼蟲等病蟲害的發生機率，同時也讓每一顆果實都能獲得充足的光照，果皮色澤更顯翠綠油亮，糖度與風味也更趨穩定。

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涂育新說，自己在果園上很重視防災管理，每棵樹都有設置支柱固定，以降低強風傷害；在颱風過後，也依照改良場的建議採行復育措施，因此植株都能慢慢恢復樹勢。此外，很鼓勵大家挑戰生產農藥零檢出果品，可配合農改場建議的用藥方法，有效降低農藥殘留，不僅有助於保障消費者健康，對於拓展通路也相當有幫助當初轉型務農時就思考如何提升效率。

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