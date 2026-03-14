雲嘉南灌溉系統串接 日送水34.5萬噸

雲嘉南灌溉系統每天最多可調度34.5萬公噸水。 （記者蔡宗勳攝）

賴清德出席通水典禮 強調對民生、農業、產業用水都有很大幫助

農業部推動「雲嘉南灌溉系統串接工程計畫」，強化跨區水資源調度韌性，其中斥資逾十一億元，歷時兩年十個月完成全國最大水庫（曾文—烏山頭水庫）與全國最長河川（濁水溪）的水資源串聯渡槽工程，必要時每天可輸送卅四．五萬噸用水。總統賴清德昨出席位於雲嘉兩縣交界的北港溪渡槽舉辦的竣工通水典禮時強調，「這項重大工程對民生、農業、產業用水都有很大的幫助」。

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串聯曾文—烏山頭水庫與濁水溪

此工程以斜張橋型式之渡槽，將嘉南地區與雲林地區灌溉系統串連，並用創新思維，將大圳旁隙地闢建帶狀蓄水池，儲存珍貴水資源；工程完成後，可提升水資源利用效率，並於缺水時啟動跨區支援調度，降低停灌風險，強化雲林、嘉義及台南地區農業用水韌性。

賴總統指出，這是百年前八田與一技師時代就曾推動的水利工程，原有設備在二〇〇九年損壞後，無法再相互支援；新建雲嘉南灌溉系統跨越四六五公尺寬北港溪，並同步修復舊有圳道，也在大圳旁種樹及設置自行車道，完成台灣五十年來最大的水利工程，如果還是以前的農田水利會，根本無法完成，所以公務機關有公務機關的好處。

工程跨越北港溪 同步修復舊圳道

農業部長陳駿季強調，雲嘉南平原是台灣最重要糧倉，竣工通水後，能將濁水溪的水引進嘉義地區，間接把水儲存在烏山頭水庫，可在雲林地區缺水時，調度嘉南地區水資源支援。

農田水利署長蔡昇甫說，雲嘉南灌溉系統是南北雙向輸水系統，採用高架渡槽輸水，將嘉南地區與雲林地區灌溉系統串連，每天可輸送卅四．五萬噸水，每年增加約七千萬公噸的彈性運用水量，大幅降低七．四五萬公頃農田的停灌風險；同時增設十二座帶狀蓄水池，將原本川流入海的水源儲存至蓄水池，強化水資源調度韌性。

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