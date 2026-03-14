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    首頁 > 生活

    雲林3座教育農園改造 年底完工

    2026/03/14 05:30 記者黃淑莉／雲林報導

    繼華山教育農園、三條崙教育農園轉型活化，雲林縣府今年斥資一．八億元改造西螺廣興教育農園為食農教育中心，預計年底完工啟用，成為全方位的農業教育環境，讓孩子從遊戲、體驗中了解從土地到餐桌、吃得健康及農業的多元價值。

    雲林縣內有三處教育農園，因使用情況不佳閒置多年，這幾年縣府依其位置、特色重新定位整修活化，其中古坑華山的華山教育農園，結合周邊登山步道、大尖及二尖山等山林，在二〇二〇年斥資七百萬元整修園內老舊設施、住宿空間，改名為華山生態教育中心，做為高中職及國中生兩天一夜山野教育、成年禮認證場域，目前辦理第二階段整修。

    四湖鄉的三條崙教育農園，緊鄰三條崙海水浴場，斥資八千多萬元改造成海洋教育中心，以智慧漁業、海洋生態、觀光文化及運動休閒等主題，建置海洋教育科技VR、AR等體驗互動教學區，還有沉浸式划船、釣魚等體驗，已在去年四月啟用。

    廣興農場位在西螺，是雲林重要蔬菜及稻米產區，多年來僅做會議使用，二〇二〇年西螺分局改建借給分局做臨時廳舍，去年九月分局完工搬回新建廳舍，縣府同步展開整修計畫。

    教育處長邱孝文表示，廣興教育農園占地約兩公頃，整修後將轉型為食農教育中心，設置農機具展示區、溫室區、戶外景觀區、窯烤及DIY區，還有六十人的住宿空間，預計今年底完工啟用。

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