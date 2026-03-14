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    首頁 > 生活

    白河林初埤木棉花季開幕 花道866公尺

    2026/03/14 05:30 記者楊金城／台南報導
    台南白河林初埤木棉花道美景，吸引遊客來朝聖。（記者楊金城攝）

    台南白河林初埤木棉花道美景，吸引遊客來朝聖。（記者楊金城攝）

    被譽為全球最美花道之一，台南白河林初埤木棉花季昨天開幕，花道全長八六六公尺，紅紅的木棉花盛開，迎接這場春日盛宴，花季活動到廿八日。

    被譽為全球最美花道之一

    台南市副市長葉澤山、西拉雅國家風景區管理處處長許主龍、白河區長董麗華等人為第十四年舉辦的白河木棉花季揭幕，葉澤山表示，林初埤木棉花道盛開美景被選為世界級最美花道之一，正在後壁花創園區舉辦的台灣國際蘭展也是世界三大蘭展之一，白河關子嶺並有世界三大泥漿溫泉之一，遊客可順遊三大世界級美景，體驗台南豐富的文化與自然之美。

    花季活動到28日

    除了主花道，在南九十線、林初埤周邊也種植木棉，紅色、黃色木棉花盛開，配上翠綠的稻田，吸引遊客朝聖，漫步欣賞田園景色。

    董麗華說，花季期間推出定點導覽解說、贈樹苗、木棉音樂饗宴、按讚贈好禮、假日限定「親子涼扇彩繪」等，在舊鐵道設有美食攤販，讓遊客在賞花之餘，還能品嘗美味的白河在地小吃。

    為確保賞花品質與交通順暢，假日期間南九十線路段僅供小客車單向通行並禁止設攤，遊客可在大竹周邊道路沿線停車，搭乘白河區公所安排的免費接駁專車進入花道，接駁車每週六、日定點巡迴，每趟約廿分鐘。另可搭乘黃十、黃幹線六之一號「假日農村樂活公車」直達木棉花道。

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