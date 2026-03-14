湯德章殉難日 熊本宇土市長獻花

台南市長黃偉哲（右五）、熊本縣宇土市長元松茂樹（右四）鞠躬獻花 （記者洪瑞琴攝）

市長黃偉哲出席追思活動 參與民眾增加 民主補課緬懷湯的正義與勇氣

昨天三月十三日是二二八事件中為保護台南市民挺身犧牲的湯德章律師殉難日，市府在十二年前訂為「台南市正義與勇氣紀念日」，台南市湯德章紀念協會在湯德章紀念公園舉辦追思活動，市長黃偉哲、日本熊本縣宇土市市長元松茂樹率團出席，與湯德章後代家屬及各界代表一同獻花致意，緬懷他在動盪年代展現的正義與勇氣。

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儀式開始前 公園已有提前致意花束

近來台灣社會出現反思歷史、關注民主價值的「民主補課」氛圍，也讓參與追思的人數比往年明顯增加。儀式尚未開始之前，公園內已可見民眾提前前來致意留下的花束，靜靜訴說對歷史的記憶與敬意。

黃偉哲表示，台日友好，透過教育與交流，不僅延續台日情誼，也希望讓下一代了解湯德章律師為守護台南自由民主所付出的犧牲。

宇土市是湯德章父親的故鄉，這段跨越國界的歷史連結，也讓兩地建立深厚情誼。元松茂樹已連續三年率團參加追思。他表示，宇土市將台南市政府製作的湯德章繪本翻譯成日文，發送給當地中小學，並作為國中一年級教材，希望讓日本學生也能了解這段歷史。

教部上架首篇民主烈士人物故事

教育部昨天也在人權及轉型正義教育資源網「補課了沒？」專區，上架首篇民主烈士人物故事就是湯德章，別具象徵意義。專區以轉型正義與人權教育為主軸，透過歷史人物與事件的故事整理，讓社會重新理解威權時期的歷史脈絡。

一九四七年三月十三日，湯德章被押至當時的民生綠園（今湯德章紀念公園）公開槍決。為彰顯其精神，南市府在二〇一四年將三月十三日訂為「台南市正義與勇氣紀念日」。昨天追思儀式在靜默與獻花中進行，象徵對歷史的記憶與省思。

台灣基進促全市38條中正路改名

此外，台灣基進台南黨部主委吳依潔認為南市在轉型正義工程上還是做半套。市府在二〇二三年宣告台灣文學館的地址為湯德章大道一號後無疾而終，湯德章大道路牌下方還寫著「原中正路」，市府應將全市卅八條中正路徹底改名，剔除威權象徵，重塑城市形象。

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