《陽光女子合唱團》蔡明忠北中南包場

為將電影《陽光女子合唱團》凝聚的社會關懷轉化為實際行動，台灣大哥大董事長蔡明忠攜手台灣更生保護會舉辦北、中、南3場公益包場，邀請更生朋友與家屬走進戲院，讓電影傳遞的溫暖與力量走進真實人生。（台灣大哥大提供）

《陽光女子合唱團》票房破七．三億元奪下「台片影史票房第一」寶座，為將電影凝聚的社會關懷轉化為實際行動，台灣大哥大董事長蔡明忠拋磚引玉，以個人「如是社會福利公益信託基金」名義，攜手台灣更生保護會舉辦北、中、南三場公益包場，邀請更生朋友與家屬走進戲院，讓電影傳遞的溫暖與力量走進真實人生。

邀更生朋友與家屬走進戲院

《陽光女子合唱團》由台灣大哥大共同投資出品，長期關注更生復歸議題的蔡明忠表示，台灣大這次投資的不只是電影，更是寒冬裡讓社會更加圓滿的暖爐，該片能不斷刷新台灣影史票房紀錄，關鍵力量來自觀眾，展現台灣社會深厚的共情力。他感謝主創團隊以深刻真誠的視角，描繪台灣女性受刑人的處境，讓社會看見即使身處高牆之內，只要仍有愛與陽光，生命依然有重新合音的可能。

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法務部常務次長馮成表示，在電影裡看見每個角色背後交織的遺憾與過錯，這些「犯過錯的人」也有感情、有故事、有希望，他們也有「愛人」與「被愛」的資格和能力。事實上，人生有時候很艱難，很多時候會碰到挫折或犯錯，只要加以改正、鼓起勇氣繼續往前走，就可看到陽光，就會有溫暖。

曾「攜子入監」並順利重返社會的女性更生朋友，也在觀影後分享自身經歷，她表示，自己人生與電影中的「惠貞」有相似軌跡，曾在獄中陪伴孩子成長，也為孩子下定決心改變自己，重迎人生的「第二次機會」；如劇中台詞所說：「也許我們永遠無法彌補過去犯的錯，但也請不要忘記，我們還擁有愛人的能力。」

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