為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《陽光女子合唱團》蔡明忠北中南包場

    2026/03/14 05:30 記者吳柏軒／台北報導
    為將電影《陽光女子合唱團》凝聚的社會關懷轉化為實際行動，台灣大哥大董事長蔡明忠攜手台灣更生保護會舉辦北、中、南3場公益包場，邀請更生朋友與家屬走進戲院，讓電影傳遞的溫暖與力量走進真實人生。（台灣大哥大提供）

    為將電影《陽光女子合唱團》凝聚的社會關懷轉化為實際行動，台灣大哥大董事長蔡明忠攜手台灣更生保護會舉辦北、中、南3場公益包場，邀請更生朋友與家屬走進戲院，讓電影傳遞的溫暖與力量走進真實人生。（台灣大哥大提供）

    《陽光女子合唱團》票房破七．三億元奪下「台片影史票房第一」寶座，為將電影凝聚的社會關懷轉化為實際行動，台灣大哥大董事長蔡明忠拋磚引玉，以個人「如是社會福利公益信託基金」名義，攜手台灣更生保護會舉辦北、中、南三場公益包場，邀請更生朋友與家屬走進戲院，讓電影傳遞的溫暖與力量走進真實人生。

    邀更生朋友與家屬走進戲院

    《陽光女子合唱團》由台灣大哥大共同投資出品，長期關注更生復歸議題的蔡明忠表示，台灣大這次投資的不只是電影，更是寒冬裡讓社會更加圓滿的暖爐，該片能不斷刷新台灣影史票房紀錄，關鍵力量來自觀眾，展現台灣社會深厚的共情力。他感謝主創團隊以深刻真誠的視角，描繪台灣女性受刑人的處境，讓社會看見即使身處高牆之內，只要仍有愛與陽光，生命依然有重新合音的可能。

    法務部常務次長馮成表示，在電影裡看見每個角色背後交織的遺憾與過錯，這些「犯過錯的人」也有感情、有故事、有希望，他們也有「愛人」與「被愛」的資格和能力。事實上，人生有時候很艱難，很多時候會碰到挫折或犯錯，只要加以改正、鼓起勇氣繼續往前走，就可看到陽光，就會有溫暖。

    曾「攜子入監」並順利重返社會的女性更生朋友，也在觀影後分享自身經歷，她表示，自己人生與電影中的「惠貞」有相似軌跡，曾在獄中陪伴孩子成長，也為孩子下定決心改變自己，重迎人生的「第二次機會」；如劇中台詞所說：「也許我們永遠無法彌補過去犯的錯，但也請不要忘記，我們還擁有愛人的能力。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播