少子女化對策 石崇良：立院卡關

衛福部長石崇良直言，原本規劃推出的「少子女化對策2.0」，因立法院尚未審查預算，影響政策推動。（記者邱芷柔攝）

台灣出生數持續探底，內政部最新統計，今年二月全台新生兒僅六五二三人，首度跌破七千人大關，創下史上單月最低紀錄。衛福部長石崇良昨坦言，今年一、二月出生數「非常低迷」，行政院已召集相關部會討論，未來將提出新的政策方案；不過石也提到，原本規劃推出的「少子女化對策二．〇」，因立法院尚未審查預算，影響政策推動。

內政部日前公布最新人口統計，今年二月出生數僅六五二三人，較一月減少二二〇〇人，也比去年同期減少三八八四人，首度跌破七千人，刷新單月最低紀錄。全台總人口數降至二三二八萬二七三人，較去年同期減少十萬四三四一人，較一月再減八七七二人，人口已經連續廿六個月呈現負成長。

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少子化趨勢持續惡化，婦產科醫學會也推估，若出生數持續低迷，今年全年新生兒人數恐只剩約八萬人，人口結構壓力持續加重。

石崇良表示，出生率偏低一直被視為國安問題，行政院目前已有「少子女化對策行動計畫」，原本今年也規劃推出二．〇版本，但立法院尚未審查相關預算，部分政策項目目前仍無法推動。

石崇良指出，看到今年一、二月出生數仍然非常低迷、沒有起色，行政院長已召集相關部會討論，未來可能會提出新的方案向社會說明，但尚未確定推出時程，會盡快處理。

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