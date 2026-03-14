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    首頁 > 生活

    彰縣溪湖四連幢彩瓷聚落 提報文資現勘

    2026/03/14 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    全台少見的「四連幢彩瓷聚落」。 （記者陳冠備攝）

    全台少見的「四連幢彩瓷聚落」。 （記者陳冠備攝）

    彰化縣溪湖鎮西寮里保留多座三合院古厝，其中，「過湳」巫姓宗族祖厝是全台少見的「四連幢彩瓷聚落」，屋牆貼滿色彩鮮豔的立體彩瓷圖磚，歷經近九十年仍不褪色，展現早年地方富庶與工藝美學，但因年久失修，已有部分損壞塌毀情形，巫氏宗族近日向彰化縣文化局提報，希望指定為文化資產，透過公私協力修復保存。

    彰化縣文化資產審議委員會昨現勘「四連幢彩瓷聚落」，文史工作者蔣敏全與多名巫氏宗族成員到場說明，展現宗族團結守護祖厝的決心。他們說，四幢三合院建築均逾九十年，門楣、屋眉與護龍牆面貼有精緻彩瓷圖案，包括八仙過海、二十四孝等題材，色彩至今鮮明。

    蔣敏全指出，這是台灣少見集中保存的彩瓷聚落，早年溪湖糖業興盛、經濟繁榮，巫氏宗族事業有成，進口「馬約利卡立體瓷磚」裝飾宅第，每幢古厝的圖案皆不同。

    社區理事長巫秉穆表示，第四、五代族人每逢祭祖返鄉，眼見長輩凋零、老屋持續老化，希望透過文資審議啟動調查修復，不只保存古厝工藝，更要讓後代認識「過湳」巫氏與溪湖共榮的百年歷史。

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