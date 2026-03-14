台灣無人載具聯盟媒合會 美國採購團要來

台灣無人載具聯盟將首次開辦商機媒合會，聯盟主席為彰化市長林世賢（中）及業者參加會前的記者會。（記者劉曉欣攝）

將近一千四百家業者籌組而成的台灣無人載具聯盟，首場的商機媒合會，將於本月廿日在彰化建國科技大學登場，一百個攤位已秒殺一空，美國軍工業重鎮的阿肯色州也將組成「軍工採購團」前來，這個聯盟也宣告將從彰化出發、連結全台的無人載具產業，以「國家隊」的力量搶國際訂單。

近1400業者籌組 300家上市上櫃

台灣無人載具聯盟主席、彰化市長林世賢表示，該聯盟約有三百家是上市上櫃的公司企業，主要是彰化、台中的精密機械、金屬加工、航太科技與纖維加工企業，即將登場的媒合會，將由無人機AI（人工智慧）系統整合大廠銘旺科技領軍，彰化指標產業怡利電子、聚隆纖維、台灣百和也會參展。

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首場媒合會 20日在彰化建國科大

中科院航太所當天也將展示多款無人機，並尋找具備特定規格，又符合資安認證指標的供應鏈夥伴。

林世賢指出，該聯盟原名為「彰化無人載具聯盟」，但因為加入業者來自全國各地，因此把「彰化」更改為「台灣」，希望整合全國夥伴的力量，讓彰化傳統產業升級與轉型，打造台灣成為全球無人載具核心供應鏈。

執行長游富洋指出，經濟部技術處當天也有「補助專案說明會」，單件最高補助金額高達一億元，這對起飛階段的無人載具產業非常重要，希望能帶領產業邁入爆發性成長期。

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