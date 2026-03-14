為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    埔里民宿超賣 房東：經營團隊疏失

    2026/03/14 05:30 記者劉濱銓／南投報導

    二二八連假南投埔里鎮「星月心」民宿遭投訴房間「超賣」，導致訂房無法入住，受害遊客超過五組，引發網路撻伐，民宿評價一落千丈，惟民宿蔡姓房東表示，民宿去年已委託劉姓業者經營，卻屢傳超賣，對「星月心」商譽造成影響，除澄清超賣係劉姓經營團隊所為，與自身無關，後續也會對劉某追究責任。

    民宿劉姓經營者回應，民宿超賣歸責經營團隊疏失，與蔡姓房東無關，對遊客、房東感到抱歉，而有關超賣補償，除了退還訂金，也會主動聯繫受害遊客，提出補償方案以示歉意，未來針對訂房作業會再精進，並且加強第一線員工訓練，避免類似事件發生。

    「星月心」民宿蔡姓房東指出，民宿營運已十多年，惟前幾年受疫情影響，他才委由旅行社經營，並讓經營者沿用「星月心」名稱，他單純只收租金，未參與民宿經營。

    去年五月與旅行社的劉姓經營者簽約，期間民宿就傳有超賣情事，最近的二二八連假還爆出嚴重超賣，甚至經營團隊的員工還嗆無法入住的遊客「要告去告」，重創民宿網路評價，商譽受損。

    蔡姓房東說，民宿超賣是「房客」劉姓經營者所為，但「房東」卻要承受苦果，為此必須澄清以維護名譽，後續也會向劉某追究相關賠償責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播