台中iBike退場僅捐200輛 8945輛全報廢

中市交通局表示，iBike1.0退場時，雖有9145輛，但已是超過使用年限且不堪使用，經處理出可使用的車輛後，捐贈200輛。（台中市府提供）

台中市iBike一．〇於已於二〇二三年退場，車輛去向引發關注，民進黨多位市議員表示，市府原有九一四五輛自行車僅二百輛捐贈，其餘多數報廢變賣，痛批市府未及早盤點整備，若是早一點盤點且妥善保管，便可以捐出更多的車輛給學校及弱勢團體，非常可惜。

交通局︰超過年限、不堪使用

交通局表示，iBike一．〇在二〇二三年退場時，雖有九一四五輛，但已是超過使用年限且不堪使用，經處理出可使用的車輛後，捐贈一百輛至非洲，一百輛至花蓮縣政府，餘者八九四五輛因為車架老化，騎乘有安全疑慮，而且其規格一般自行車不一樣，不能再捐出，已依報廢程序完成回收變賣，共八十九萬餘元，均全數撥入市庫。

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議員批市府行政怠惰 淪為廢鐵

議員周永鴻直指，他早在iBike退場前，就具體要求交通局應提早盤點，車況良好則轉贈社福單位或改裝為公園體健設施，當時交通局長葉昭甫都說在盤點和評估，結果卻是任由九成八的單車閒置，直到生鏽報廢。不僅證明市府行政嚴重怠惰，讓公共資產因為交通局的「拖延戰術」淪為廢鐵，更揭露盧市府只會浪費公帑，毫無資產活化能力。

質疑應及早盤點整備 捐贈學校

議員陳俞融批，iBike一．〇退場後，市府對於後續處理方式一直缺乏清楚說明，如此龐大的車輛資源，市府是否有做好回收後妥善保管與評估再利用工作？若能及早盤點整備，不論捐贈偏鄉學校、社福團體或推動公共運動，都可能發揮更大的社會價值。

她說，市府推動政策不應只重「上線」，也要負責任地做好「退場」，未來對於這類公共資產，更應建立完整的資產管理與再利用機制，避免公共資源在制度轉換中白白流失。

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