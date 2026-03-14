淡江大橋5/12通車 風切聲拚4月改善完成

淡江大橋預計在5月12日通車。（資料照）

新北市淡水區近年重大交通建設推進，包括淡江大橋、淡海輕軌藍海線二期建設及淡水河北側沿河平面道路（簡稱淡北道路）。市長侯友宜昨前往淡水區行動治理表示，會加速推動淡水重大交通建設。至於淡江大橋風切聲擾民一事，交通部公路局表示已開始風洞試驗，力拚四月完成改善。

淡江大橋預計五月十二日通車，然而大橋在東北季風吹拂下會產生「嗡嗡」的低頻風切聲，地方住戶困擾不已，公路局初判可能是人行道扶手受東北季風影響所致，經專業評估後，由設計單位委託淡江大學風工程研究中心進行風洞試驗，以確認改善方法，目前已進入風洞試驗階段，確認風切聲原因並確認改善對策成效後，將儘速施工改善，拚四月下旬前完成。

請繼續往下閱讀...

此外，淡海輕軌藍海線二期建設已由內政部都市計畫委員會在去年十月通過「變更淡水都市計畫（配合淡海輕軌運輸系統第二期路網）」，路線從捷運淡水站銜接至漁人碼頭站，回應當地「輕軌不進淡水老街」訴求，綜合規劃已提報中央。

橫跨淡水區及台北市北投區的淡北道路預計二〇二九年完工，截至今年二月的施工進度為廿九．一一％。

民政局長林耀長指出，會中，里長們也提出溪流護岸修建、道路整鋪、增設監視器以確保安全等案；淡水面對人口成長與人口結構高齡化雙重挑戰，里長們也建議增設公幼、公托、長照及完全中學的規劃等，市府將全面盤點量能積極擴充公共服務資源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法