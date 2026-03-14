《林口、八里》市道105線蜿蜒 新闢道路發包

林口、八里的市道105線道路陡峭蜿蜒，易生交通事故，市府與中央合力推動改善計畫。（新北市工務局提供）

高低差達180公尺 改善工程第4度招標成功 預計9月開工

新北市林口區人口量十年間成長近卅八％，但聯外交通卻是地方的困擾，連結林口、八里的市道一〇五線道路陡峭蜿蜒、高低差達一八〇公尺，易生交通事故，市府與中央合力推動一〇五市道改善計畫，其中改善蜿蜒路段新闢道路工程三度流標，昨日終於發包出去。工務局長馮兆麟說，預計九月開工、二〇三〇年通車，將有效改善道路安全性，並強化林口與八里間交通連結，帶動區域整體發展。

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闢雙向4車道高架橋 全長2.46公里

「一〇五市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」預計新闢雙向四車道高架橋，全長二．四六公里，包含二處環道設計，改善陡坡與連續髮夾彎的問題。

馮兆麟指出，工程完工後大型車輛將主要行駛高架環橋路段，以解決既有蜿蜒路線不符合大型車輛運轉軌跡規範的問題；新闢路段通車後，因有交通分流效果，原一〇五市道將大幅減少大型車輛與機慢車爭道情形，並能強化林口往返八里、新莊、五股、泰山、桃園地區通勤、貨運運輸路網，有助林口產業發展。

含2處環道 解決陡坡與連續髮夾彎

市道一〇五北通台六十四、六十一、十五線，南接國道一號與機場捷運，為林口、八里、淡水重要聯繫道路，隨林口國際AI智慧園區及台北港特定專區持續發展，交通運輸需求大幅增加，市府與中央合力推動市道一〇五線全線改善計畫。

工程分3期 第2期蜿蜒段66.97億決標

工程將分三期，工務局表示，第一期為內政部國土管理署北區都市基礎工程分署代辦、施工中的「A三計畫道路新闢工程」，預計今年完工；第二期蜿蜒段工程昨日以六十六．九七億元決標；第三期「市道一〇五線（田心仔橋至長坑國小路段）平面道路拓寬工程」正在辦理細部設計及都市計畫變更作業中。

新建工程處長簡必琦說，蜿蜒段工程三度招標流標後，市府積極採納市場意見、調整預算，今年二月廿六日開標後，於三月四日評選會議評定最有利標廠商，並於三月十三日決標，由福清營造股份有限公司得標。

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