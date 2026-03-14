花蓮總預算府會協商 徐榛蔚出國無人作主

花蓮縣今年度總預算尚未完成審查，花蓮縣議會議長張峻（左）昨天主動邀集副縣長顏新章進行府會協商，但因縣長徐榛蔚出國，造成協商沒有結論。 （記者花孟璟攝）

花蓮縣今年總預算去年送議會審查時，因未明確列出馬太鞍重建相關經費被議會要求補正，但縣府迄今未修預算，縣議會昨在臨時會一讀會針對總預算案邀縣府協商，對急迫性社會福利、增益鄉鎮財源註記光復鄉災區項目先行送審，但協商卻沒人可決定，原來是縣長徐榛蔚出國，「現場無人可作主」！

未明確列馬太鞍重建經費被要求補正

花蓮縣議會昨召開臨時大會一讀會，縣長徐榛蔚率農會赴日參加東京食品展，並訪問山形縣推銷觀光及農業。開會前議長張峻主動邀集縣府協商，結束後副縣長顏新章、秘書長饒忠等不置可否，議長張峻則說「副縣長回去會跟縣長討論」，表情有些無奈。

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副縣長一度堅持 預算不審查就退回

花蓮縣今年總預算一直到三月仍未審查完成，議長張峻強調，愛心計程車、六十五歲以上健保費補助、假牙補助、鄰長津貼提高等，針對光復災區重建經費，縣府如要以「增益鄉鎮公所財源五億元」預算支應，也應於預算書註記清楚光復鄉優先使用，「只要上面多幾個字，註記清楚就好」，議會也希望盡快審查，但副縣長顏新章、秘書長饒忠一度堅持議會「預算不審查就退回啊」、還表示「現在他們無法決定」。

議員批縣府拿社福預算卡關攻擊議會

民進黨縣議員張美慧批，議會從來就沒有退回縣府總預算，縣府一直拿社福預算被議會卡關來攻擊議會，「放著這麼重要的預算案，縣長卻跑出國了」？

議長張峻強調，主動邀集協商是希望給縣府台階下，相關補助溯及今年一月份，如果府方可以盡快協調好，最快下週或下下週可加開臨時會並排大會審查，「如果縣長還是不肯」，依預算法規定三月底前未審完，就會送內政部研商，繼續沿用去年總預算。

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