青森睡魔燈組 3/17移朴子配天宮展出

台灣燈會「青森睡魔」大型燈組，將移置朴子配天宮停車場續展，為農曆三月媽祖誕辰暖場。（記者蔡宗勳攝）

二〇二六台灣燈會將於十五日閉幕，在「TEAM TAIWAN 大遊行」爆紅的「日本青森睡魔」大型燈組，將於十六日連同「睡魔小屋」整組移置朴子配天宮停車場，預計十七日恢復展出，延續燈會熱度，也為即將到來的「三月瘋媽祖」盛事暖場。

為三月瘋媽祖盛事暖場

今年適逢日本三一一大地震十五年，為紀念台日雙邊深厚互助情誼，中華文化總會情商日本青森縣大師級「睡魔師」諏訪慎、林廣海跨海來台創作，兩人在日本是不同流派的競爭對手，平常「王不見王」，但在配天宮樸仔媽精神感召下，兩位大師「夢幻般聯手」，取材配天宮樸仔媽、千里眼、順風耳將軍與虎爺，製作大型睡魔燈組於台灣燈會展出。

請繼續往下閱讀...

「日本青森睡魔」大型燈組在七日參與「TEAM TAIWAN 大遊行」，來自青森的伴奏樂隊「睡魔囃子」與舞者，以及負責牽引燈籠的「曳き手」，讓人宛若置身熱鬧的日本祭典，獲民眾廣大回響。

遊行結束後，造訪「睡魔小屋」民眾絡繹不絕，成為台灣燈會熱點，引發外界呼籲燈會結束後繼續展出聲浪，經縣府與文化總會及配天宮協商後，決定移置朴子配天宮停車場展出。

文總指出，昨午進行運送路線勘查，發現有些問題需克服，將與縣府團隊協商，讓「日本青森睡魔」大型燈組於十六日能夠順利移置配天宮。

帶動更多遊客來嘉義觀賞

縣長翁章梁表示，「日本青森睡魔」大型燈組可延續帶動更多遊客來嘉義觀賞，讓台日文化交流持續發酵。

配天宮總幹事丁廣穎說，「日本青森睡魔」大型燈組先借展至農曆三月廿三日媽祖誕辰，後續如何處置，廟方會與文化總會再行商議。

台灣燈會「青森睡魔」大型燈組，將移置朴子配天宮停車場續展。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法