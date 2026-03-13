雲林蒜田爆病蟲害 蒜球剩1半

農民說正值蒜頭結球期，遇到病蟲害影響生長，僅剩原本大小一半。（記者李文德攝）

雲林縣蒜頭將進入採收期，農民反映正值「結球」關鍵期遭病蟲害，蒜球僅剩原來一半大小，欲哭無淚。昨經植物醫生前往土庫會勘，初判為葉蟎（俗稱紅蜘蛛）、薊馬吸食蒜葉汁液影響生長，立委張嘉郡、丁學忠要求農業相關單位啟動保價收購。農糧署表示將進一步研究。

蒜農洪張旦指出，自己種植約〇．三九公頃，春節前還一片綠油油準備採收，沒想到年後從蒜葉開始枯黃，現值蒜頭結球，噴了無數次藥物防治效果不佳，不知如何是好。

雲林縣農會總幹事陳志揚表示，根據植物醫生初步判斷，是遭俗稱紅蜘蛛的葉蟎及薊馬吸食蒜葉汁液，導致蒜株無法行光合作用影響蒜球生長，土庫、東勢、褒忠都傳出病蟲害，盼中央政府為農民解決問題。

張嘉郡、丁學忠表示，今年天氣忽冷忽熱，導致各產區蒜頭結球偏小，但目前病蟲害未列入農作物天然災害救助範疇，呼籲中央對病蟲害防治給予專業指導，更要評估即時啟動保價收購機制。

農糧署長姚士源指出，針對病蟲害會請農改場等相關單位提供加強防治協助，至於保價收購、專案補助等措施，將視蒜價及市場變化研擬對策。

