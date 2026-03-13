台南孔廟2月營收亮眼 下半年拚夜經濟

台南孔廟融入文化導覽與台灣前輩畫家藝術作品賞析相呼應。（記者洪瑞琴攝）

「全台首學」台南孔廟今年全面收費後，首個春節假期表現亮眼。二月門票收入達一四七萬元，較去年同期四十三萬元的三．四倍，販賣部營收也從五十六萬元翻倍至一一四萬元，創歷史新高。

自一月三十日起，孔廟全票由四十元調漲至七十元，售票處由大成殿移至東大成坊入口，台南市民仍可免費入園。過去遊覽車團體停留短、消費有限，外地與外國遊客占六成以上；全面收費後，遊客認為票價合理，都願意購票入園。

請繼續往下閱讀...

為延長遊客停留，園區設置茶坊休憩空間、文化導覽、手作體驗及節慶展演，未來將推出快速文化體驗與特色伴手禮，即使短暫停留也能帶走紀念品。孔廟文化基金會執行長葉重利指出，門票與販賣部雙雙創新高，驗證收費策略成功，也展現遊客消費潛力。

葉重利表示，孔廟泮池將於三月下旬清理，種植台灣原生水生植物，移除紅耳龜與吳郭魚等外來種，並設置雨水生態草溝與自然堆肥養護，鼓勵有益昆蟲（如瓢蟲、螳螂）建立自然防治鏈，使孔廟不只是古蹟，也成為生態與文化兼具的場域。

展望下半年，孔廟將結合夜間光環境，發展「月光經濟」，串聯南市美術館、台灣文學館與台灣府城隍廟，沿「文明之路」打造跨域文化圈，讓遊客在夜色與燈光中體驗府城文化，成為城市沉靜的心靈角落。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法