為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南孔廟2月營收亮眼 下半年拚夜經濟

    2026/03/13 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    台南孔廟融入文化導覽與台灣前輩畫家藝術作品賞析相呼應。（記者洪瑞琴攝）

    台南孔廟融入文化導覽與台灣前輩畫家藝術作品賞析相呼應。（記者洪瑞琴攝）

    「全台首學」台南孔廟今年全面收費後，首個春節假期表現亮眼。二月門票收入達一四七萬元，較去年同期四十三萬元的三．四倍，販賣部營收也從五十六萬元翻倍至一一四萬元，創歷史新高。

    自一月三十日起，孔廟全票由四十元調漲至七十元，售票處由大成殿移至東大成坊入口，台南市民仍可免費入園。過去遊覽車團體停留短、消費有限，外地與外國遊客占六成以上；全面收費後，遊客認為票價合理，都願意購票入園。

    為延長遊客停留，園區設置茶坊休憩空間、文化導覽、手作體驗及節慶展演，未來將推出快速文化體驗與特色伴手禮，即使短暫停留也能帶走紀念品。孔廟文化基金會執行長葉重利指出，門票與販賣部雙雙創新高，驗證收費策略成功，也展現遊客消費潛力。

    葉重利表示，孔廟泮池將於三月下旬清理，種植台灣原生水生植物，移除紅耳龜與吳郭魚等外來種，並設置雨水生態草溝與自然堆肥養護，鼓勵有益昆蟲（如瓢蟲、螳螂）建立自然防治鏈，使孔廟不只是古蹟，也成為生態與文化兼具的場域。

    展望下半年，孔廟將結合夜間光環境，發展「月光經濟」，串聯南市美術館、台灣文學館與台灣府城隍廟，沿「文明之路」打造跨域文化圈，讓遊客在夜色與燈光中體驗府城文化，成為城市沉靜的心靈角落。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播