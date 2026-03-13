為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    斥資2億 湖口火車站前蓋鄉圖分館

    2026/03/13 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣湖口鄉圖書館目前使用上已經不能滿足鄉親的需求。（擷取自竹縣府官網）

    新竹縣湖口鄉立圖書館計畫要在湖口火車站對面、原湖口分駐所的位址新建分館，這棟分館的計畫藏書量是七萬冊、地上建物四層，粗估設計規劃和施工至少需要兩億元打造，最近獲得教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」第二階段允諾補助三一五〇萬，今年將發包設計，一切順利明年再爭取經費施工。

    湖口鄉立圖書館是新竹縣公共圖書館的模範館舍，但因年久藏書空間逐漸不足且設備老舊等，已難滿足在地居民和學生的使用需求。縣府文化局因此計畫新建分館，並在新館導入智慧化科技設備並有創新服務空間，將結合在地文化、科技展示、智慧閱讀等，打造為社區知識中心與共學空間。

    為了提升縣內公共圖書館的服務量能，其實縣府近年陸續透過客委會「文化發電機計畫」或從教育部前述補助項目，替寶山、新埔、關西、竹東、竹北、北埔、芎林以及竹東等鄉鎮市成功爭取到超過三億的經費。縣府文化局圖書館也獲教育部補助將把現有館舍轉型為兒少圖書館，經濟部並補助經費辦理規劃。

