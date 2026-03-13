為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新竹神社展開修復 台日匠師攜手

    2026/03/13 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    台日匠師合作修復新竹神社古蹟，並以多媒體動態畫卷重現新竹神社百年歷史祭典情形。（記者洪美秀攝）

    多媒體動態畫卷重現百年前祭典 古蹟建築解構 演武場展出

    新竹市市定古蹟新竹神社中的神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿將進行古蹟修復工程，市府也邀請台日匠師參與修復工程，並將新竹神社的修復過程以多媒體動態畫卷形式呈現及進行保留，即日起到七月十九日在市定古蹟新竹少年刑務所演武場以「新竹神社—時光風景與修復之路」呈現在市民前，邀市民體驗神社建築之美。

    本宮大工與瓦作匠師與台灣修復研究團隊進行技術交流。第一期工程先針對神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿等建物進行解體調查，除釐清歷史細節，也建立後續修復基礎。文化局也透過「歷史—建築—修復」主軸，梳理新竹神社自一九一八年第一代神社建立，到一九四〇年擴建為第二代神社的發展歷程，呈現不同時期的空間配置與建築特色。且規劃「建築構件」互動多媒體區，將隱藏在屋頂與結構內部的工法與構件轉化為圖像化資訊，讓觀看者可輕鬆參觀理解。

    其中「新竹神社祭典畫卷」總長六四八公分，是考證描繪日治時期祭典行列，由策展團隊透過數位轉譯技術，結合動畫與環境音效，重現百年前神輿與儀仗隊穿梭城市的熱鬧場景，讓民眾參觀時可沉浸式體驗歷史祭典，展覽時間是每週二到週日，上午九時至下午五時，可免費入館參觀體驗。

    台日匠師合作修復新竹神社市定古蹟，重現神社百年風華。（記者洪美秀攝）

