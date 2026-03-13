原民傳承文化 楊梅射箭場、廣場完工

「原住民多功能文化傳承場域」第一期工程，設置競技交流用的傳統射箭場。（記者周敏鴻攝）

桃園市楊梅區「原住民多功能文化傳承場域」第一期工程，斥資約三千萬元設置競技交流用的傳統射箭場與籃球場、舉辦各式祭典儀式的多功能活動廣場、民族圖騰步道、水鹿造型意象等公共設施，提供原住民聚會或分享生活經驗、文化故事的優質場地，盼能成為凝聚楊梅區原住民力量的重要據點。

市長張善政昨天出席這件工程完工典禮時說，市內的原住民人口數已超過九萬人，因桃市工作機會多，原住民仍快速增加中，未來甚至有機會超越花蓮縣，成為全國原住民人口數最多的城市，原住民族傳統文化不能被忘記，市府因此規劃文化傳承場域，希望每一位原住民都能在桃園安居樂業。

原住民族委員會副主任委員谷縱．喀勒芳安表示，都市原住民族人口持續增長，原民會透過「建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫」補助本案，期盼透過具文化意象的公共空間，提供族人推動文化、語言及青年交流的重要場域。

原住民多功能文化傳承場域原址為農業部茶及飲料作物改良場用地，經市府原住民族行政局爭取並完成公有地分割撥用，第一期工程總經費約三千萬元，行政院原住民族委員會補助二千二百餘萬元，市府自籌八百多萬元，成為楊梅區多元文化的地標之一，第二期工程將斥資超過一億六千萬元，新建地上三層樓的集會運動場館，並在多功能活動廣場增設膜構天幕。

