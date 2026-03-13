國一台南高雄段高架化 高公局：不符效益

國道一號台南至高雄段是否高架化，高公局建議優先推動國道七號建設，等重車分流效益顯現後，再視需要研議。圖為國道一號高雄段。（資料照）

建議先推國7 可與國1、10、台88及未來的高屏二快 形成環狀路網 有效分流重車

國道一號高速公路台南至高雄路段經常壅塞、發生車禍，有民代建議高架化，但交通部送交立法院經濟委員會的資料指出，因涉及大量拆遷，施工交通維持困難，高速公路局（簡稱高公局）建議優先推動國道七號計畫，等重車分流效益顯現後，再視需要研議。

請繼續往下閱讀...

交通部規劃國道七號高速公路，從高雄港洲際貨櫃中心聯外道路南星路銜接國道十號，全長廿三公里，預計今年六月開工、二〇三〇年六月完工，將與國一、國十、台八八，以及未來的高屏二快，形成環狀高快速路網，往返港區的貨櫃車與聯結車等重車可有效分流。

已布設戰備道路段 不適宜建高架

高公局表示，台南新營交流道至下營系統、仁德交流道至仁德服務區，因為已布設戰備道，為利軍機起降，該路段不適宜高架；永康至大灣路段至大灣路段若實施高架化，施工期間平面側車道須全線封閉，並移設車道，將面臨大量建物拆遷。

須移設平面側車道 拆遷大量建物

另外，高雄橋科到楠梓路段因貫穿橋科園區及鄰近楠梓園區，國道旁建物密集且設有平面車道，倘若實施高架，也會拆遷民宅；鼎金至高雄路段位於高雄都會區，國道旁建物密集且高樓林立，設有平面車道且車流量大，倘若高架化，拆遷量大、施工交維困難，也無適當區位設連通道。

高公局強調，國一台南至高雄路段，因戰備道施工受限、拆遷大，施工交通維持困難，且沿線無適當區位設置連絡匝道，無助紓解地區交通需求；另外，交通量過低，不符效益。

高科至楠梓段將拓寬 道路容量大增

高公局認為，台南路段已改善十三處壅塞區，永康至大灣受交流道進出影響，將以延伸加減速車道長度及增設北外環交流道分流；高雄路段已改善十四處壅塞區，另中長期改善工程完成後，高科至楠梓路段將拓寬為八車道，可大幅提升道路容量，並同步加速推動國七建設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法