屏市12席縣議員 民進黨提名6人參選

屏東縣基層選舉民進黨已完成提名程序，屏東市將提名六人參選縣議員，國民黨雖未完成提名程序，但內部已完成整合，預計提名五人，民眾黨也有一人參選，使藍+白與綠營都可能各提名六人；至於屏東市長部分，民進黨仍在尋找徵召人選，基層憂心沒有母雞帶領會影響戰力。

藍預計提名5人、白有1人角逐

屏東市是基層選舉的重要區域，共有十二個縣議員席次，民進黨提名一半席次六人、國民黨可能也提名五或六人，民眾黨則可能提名一人，爭取連任的無黨籍縣議員蔣家煌、張平原、蔣月惠、林明順等人也實力堅強。

目前屏東市民進黨籍僅有三人，國民黨籍五人，有四人是無黨籍，下屆有國民黨籍曾義雄、無黨籍的鄭清原，將因選罷法修正後無法參選，其他十名現任縣議員都想爭取連任。

此外，新人及回鍋參選人數不少，包括民進黨前縣議員李清聖、市代饒怡君、縣府前秘書蔡侑庭，國民黨市代任峻賢、前市代方華雄，民眾黨縣黨部主委林育先、前無黨籍縣議員陳哲蕙等。

民進黨基層表示，民進黨和國民黨加民眾黨如果都在屏東市提名六人，看起來雖然勢均力敵，但是民進黨到目前為止屏東市長還沒有決定人選，還在徵召中，讓民進黨支持者相當憂心。

