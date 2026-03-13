「山嵐」設計智慧綠建築 台東圖書館試營運

台東圖書館外觀以山嵐為意象。（記者黃明堂攝）

台東縣立圖書館昨起全館試營運，以「山嵐」為設計意象，將綿延的山勢轉化為建築線條，連結原館建築。縣府說，多層次的斜面造型配上溫潤的木格柵，宛如從大地生長出來的知識森林，是經典建築。

台東圖書館新增建築體後，整體樓地板面積達三千多坪，以全齡圖書館進行規劃，親子閱讀區、樂齡報刊區及青少年閱讀區各有寬敞空間，縱谷館藏閱讀區有大面積落地窗引入的自然天光以及鵝卵石造型座椅，展示心靈、家庭生活、財經以及小說文學類書籍，海洋意象的多媒體視聽室，規劃有五人、七人及單人座位空間。

台東圖書館除了取得綠建築標章，也取得智慧建築標章，新增二項資訊設備，有宛如迴轉壽司送餐軌道的圖書分揀機，可將讀者還書自動分類至書車，加速書籍流動，另外還有著靈動大眼睛的導覽機器人，可以幫讀者帶路，也可以查找、借閱書籍、推薦讀物。

而全館各樓層皆配置有導覽機、自助借書機、檢索電腦，民眾可經由智慧系統自助查書、找書、借書、登記電腦及設備使用，館方推薦讀者下載使用台東縣立圖書館App，可以輕鬆預約及借閱書籍，還可隨時取得館方最新資訊，享受高科技帶來的便利與環保效益。

