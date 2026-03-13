為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國民黨新北市議員初選 第10選區無人登記

    2026/03/13 05:30 記者黃子暘、俞肇福／新北報導

    十一月廿八日將舉行九合一選舉，國民黨新北市黨部擬提名卅八席參選市議員，初選登記昨截止，共四十六人登記。其中，資深議員宋明宗交棒女兒蔡佩呈，資深議員周勝考交棒兒子周韋翰，資深議員連斐璠、青年議員戴湘儀不爭取連任。國民黨艱困選區第十選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）無人登記。

    現任連斐璠、戴湘儀不爭取連任

    登記名單如下：第一選區（淡水、八里、三芝、石門，提名三席）陳偉杰、呂鈞鴻、陳家琪；第二選區（五股、泰山、林口，提名四席）蔡淑君、蔡佩呈、陳明義、鄭丞宏；第三選區（新莊，提名三席）王珮宇、蔣根煌、蕭夙玲、蔡健棠；第四選區（三重、蘆洲，提名三席）王威元、黃桂蘭、蔡政呈。

    第五選區（板橋，提名五席）林國春、劉美芳、周韋翰、曾煥嘉、陳金華、鄧凱勛；第六選區（中和，提名四席）陳錦錠、邱烽堯、游輝宂、金瑞龍；第七選區（永和，提名二席）陳鴻源、陳柏翰、蘇昭龍、李珮媜、陳以樂；第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌，提名四席）林金結、呂家愷、黃永昌、江怡臻、洪佳君；第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來，提名四席）劉哲彰、陳儀君、黃心華、邸聖德、游皓麟。

    第十選區無人登記；第十一選區（汐止、金山、萬里，提名二席）何元楷、白珮茹、陶威中、蕭敬嚴；第十二選區（平地原住民，提名二席）楊春妹、吳國譽 La．ls．Amid；第十三選區（山地原住民，提名一席）何應明。

    前國民黨發言人蕭敬嚴過去針砭時事不護短，遭同黨立委徐巧芯、葉元之號召選民別支持。蕭敬嚴回應，最重要的是爭取選民認同，初選就有抹黑奧步、霸凌手段出現，盼競爭者自重。

