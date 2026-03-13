新北春日旅遊季 賞花、野餐、走讀探索

新北市府規劃春日旅遊季，3至6月串聯全市超過40項精彩活動，盼帶動觀光及商圈發展。（記者黃政嘉攝）

喜迎淡江大橋5月通車及美術館開館1週年 逾40項活動與展演帶動觀光

新北市府昨天公布「新北Chill好玩 春聚馬上出發」春日旅遊季，串聯全市逾四十項精彩活動，配合淡江大橋五月通車、新北市美術館開館滿週年兩大亮點，規劃多元展演與體驗，喜愛賞花的民眾可參與土城櫻花季和客家桐花祭，感受春天風情。

請繼續往下閱讀...

路跑、步行、騎單車 親近大橋

副市長陳純敬表示，市府整合各局處，攜手交通部公路局、觀光署等，三至六月規劃系列主題活動，為迎接淡江大橋通車與新北市美術館週年慶，舉辦多元展演與體驗，盼帶動觀光及商圈發展。

觀光旅遊局長楊宗珉指出，四至五月在淡江大橋通車前後推出系列活動，包含路跑、自行車漫遊、步行體驗、星空音樂會、橋上躺平野餐及市集等，邀請民眾以不同角度親近橋體，飽覽淡水河風光。市府並整合周邊文化資源，包括淡水古蹟博物館、十三行博物館，推出文化行旅，透過走讀導覽與水岸視角，串聯橋梁建設、河港發展與城市歷史脈絡。

音樂、文創市集 共享藝術場域

新北市美術館四月開館一週年，四至六月系列活動，包含煙火秀、音樂展演、文創市集及建築光雕等，並結合鶯歌陶瓷博物館特展，打造全民共享的藝術場域。

另外，喜歡賞花的民眾不要錯過，三月十四日起三芝區「觀音觀鷹再觀櫻」、三月十五日起「土城區櫻花季」、四至五月「客家桐花祭」等；茶香體驗則有「茶山繚療」、「三峽綠茶季」及「新北好茶」。

親子攜手 文化健走、部落旅行

親子文化體驗包含三至五月的「黃金博物館文化健走」、「新北市多元文化節」、「春遊三鶯」及「溪州聚落走讀與走讀部落小旅行」；夜間藝術與光影活動包括「中港大排光雕展」、「坪林區賞螢」、「碧潭水舞」、「野柳石光夜訪女王」等，還有結合音樂與市集的「春紛節」、「河海音樂季」等。四十多項活動舉辦時間、地點，可關注「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉專。

此外，水利局舉辦「星耀中港 夢幻星河」中港大排光雕展，展期至三月廿九日，每晚六點至十點亮燈，迎接白色情人節，十四日晚上六點在中港廣場舉辦闖關遊戲，民眾成雙至現場報名，通過互動遊戲關卡，可獲得限量情侶拼圖鑰匙圈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法