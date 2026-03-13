宜蘭林國漳「微森林」綠色政見 賴總統稱讚

賴清德總統出席「原地扎根‧韌性森活」活動，稱讚宜蘭縣長參選人林國漳的政見。（記者周敏鴻攝）

賴清德總統昨到桃園市新屋區參加植樹活動，他特別提到民進黨宜蘭縣長參選人林國漳律師提出「微森林、花園城鄉」政見，要以八年時間，在宜蘭打造三百座都市微森林與花園城鄉，政見極具前瞻性，希望各縣市參選人不分黨派，也能提出類似的好政見。

8年造樹百萬棵 韌性家園具前瞻性

賴總統昨率五院代表在內政部警政署反恐訓練中心參加「原地扎根．韌性森活」植樹活動，與學生代表種下光蠟樹等台灣原生樹種；賴清德說，植樹能營造綠帶，為土地帶來穩定力量，林國漳提出的「微森林、花園城鄉」政見，要以八年時間結合地方、中央資源共廿億元造樹百萬棵，讓宜蘭鑲嵌三百座都市微森林，政見極具前瞻性。

今年植樹月主題「原地扎根．韌性森活」；賴清德說，這八個字代表政府面對氣候變遷的態度，近年來全球暖化加劇都市熱島效應，必須採取自然解決方案，透過都市造林降低地表與大氣溫度，造林不只能碳存、淨化空氣，也有助於涵養水土、維繫生物多樣性、穩定國土環境，已被世界各國列為重要工作。

賴：推動「都市林」 帶給土地穩定力量

「未來我會在總統府的氣候變遷委員會，推動『都市林』成為國家級的調適計畫。」賴清德說，中央、地方攜手落實適地適種、長效養護，建立專業且長久的維護制度，持續推動全民行動方案，將森林納入淨零策略，推動自然碳匯管理、盤查，讓每片森林都能發揮減碳效果。

賴清德強調，未來也要結合企業，推動企業在地認養，以公私協力方式，引導民間資金投入綠色管家體系，留給下一代最堅實的防護網。

