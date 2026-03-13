為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市環保葬區清明追思會 開放點歌

    2026/03/13 05:30 記者董冠怡／台北報導

    清明節將至，台北市殯葬管理處昨天表示，四月三日至六日早上九點半至下午三點半，將於富德落羽之丘樹葬區、陽明山臻善園花葬區，舉辦追思音樂會，現場提供點歌服務，讓民眾在掃墓時，透過點播追思緬懷已故親友。此外，交通局也表示，三月十四日起至四月六日的假日，將提供木柵線、南港線、崇德線、軍人公墓線及陽明山線五條免費公車，接駁民眾掃墓。

    時空郵筒 把思念寫在小卡

    殯葬處長張世昌指出，將會在兩處環保葬區舉辦追思音樂會，以溫婉悠揚的樂聲營造祥和空間，邀街頭藝人駐點演出，現場也會開放民眾點歌。往年最常聽到的是中文歌和台語歌，如江蕙的「家後」或是張惠妹的「聽海」，希望藉由音符傳遞豐富細膩的情感，陪伴家屬在寧靜中共同緬懷親友。

    園區設置的時空郵筒、祈福亭與回憶長欄，讓民眾可把對先人的思念寫在追思小卡上，還有八十六吋大型電視牆，民眾掃描QR Code，即可將祈福留言投放至大螢幕，讓思念跨越時空。

    追思紀念網 可傳照片留言

    此外，也鼓勵民眾在「生命追思紀念網」上，為先人建立生活事蹟、上傳生活照片留言追念，將冷硬的資訊系統轉化成有溫度的家族故事館，讓後輩或親友能夠透過影像與文字，認識未曾謀面的長輩，參與家族記憶的數位典藏。

    接駁掃墓 闢5條免費公車

    交通局指出，三月十四、十五、廿一、廿二、廿八、廿九日及清明連假四天，每天清晨五點半至下午五點，會在富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓周邊道路與主要入口交管，闢駛木柵線、南港線、崇德線、軍人公墓線和陽明山線五條免費接駁公車，約三至十分鐘一班，可從捷運動物園站、昆陽站、石牌站等搭車或轉乘，另有免費復康巴士可搭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播