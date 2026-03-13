北市環保葬區清明追思會 開放點歌

清明節將至，台北市殯葬管理處昨天表示，四月三日至六日早上九點半至下午三點半，將於富德落羽之丘樹葬區、陽明山臻善園花葬區，舉辦追思音樂會，現場提供點歌服務，讓民眾在掃墓時，透過點播追思緬懷已故親友。此外，交通局也表示，三月十四日起至四月六日的假日，將提供木柵線、南港線、崇德線、軍人公墓線及陽明山線五條免費公車，接駁民眾掃墓。

時空郵筒 把思念寫在小卡

殯葬處長張世昌指出，將會在兩處環保葬區舉辦追思音樂會，以溫婉悠揚的樂聲營造祥和空間，邀街頭藝人駐點演出，現場也會開放民眾點歌。往年最常聽到的是中文歌和台語歌，如江蕙的「家後」或是張惠妹的「聽海」，希望藉由音符傳遞豐富細膩的情感，陪伴家屬在寧靜中共同緬懷親友。

園區設置的時空郵筒、祈福亭與回憶長欄，讓民眾可把對先人的思念寫在追思小卡上，還有八十六吋大型電視牆，民眾掃描QR Code，即可將祈福留言投放至大螢幕，讓思念跨越時空。

追思紀念網 可傳照片留言

此外，也鼓勵民眾在「生命追思紀念網」上，為先人建立生活事蹟、上傳生活照片留言追念，將冷硬的資訊系統轉化成有溫度的家族故事館，讓後輩或親友能夠透過影像與文字，認識未曾謀面的長輩，參與家族記憶的數位典藏。

接駁掃墓 闢5條免費公車

交通局指出，三月十四、十五、廿一、廿二、廿八、廿九日及清明連假四天，每天清晨五點半至下午五點，會在富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓周邊道路與主要入口交管，闢駛木柵線、南港線、崇德線、軍人公墓線和陽明山線五條免費接駁公車，約三至十分鐘一班，可從捷運動物園站、昆陽站、石牌站等搭車或轉乘，另有免費復康巴士可搭。

