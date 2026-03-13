八卦山鷹河流 20日前後登場

灰面鵟鷹來了，各界最期待的「鷹河流」生態奇觀，預計在廿日春分前後。（參山國家風景區管理處提供）

灰面鵟鷹來了！邁入第卅四年的鷹揚八卦賞鷹活動即將於本月廿一日登場，各界最期待的「鷹河流」生態奇觀，預計將在廿日春分前後發生，近十年來，灰面鵟鷹過境的年均數達到三萬隻，去年還曾創下單日約二萬六千隻的驚喜，也讓去年累計數量超越五萬隻，今年可望有超過三萬隻灰面鵟鷹過境。

彰化縣野鳥學會理事長李璟泓表示，受到天候影響，目前只有觀察到零星數量，灰面鵟鷹北返過境八卦山一帶，為每年春分前幾天到清明節，大約是每星期出現一次高峰。他預估第一批大量出現約在三月十六日、十七日，這些灰面鵟鷹目前在菲律賓、印尼一帶集結，等待天氣穩定再出發。

該學會總幹事李益鑫也指出，灰面鵟鷹將北返到日本、韓國與中國東北進行繁殖，遷徙進度要視天氣而定，日本前陣子還下雪，灰面鵟鷹提早抵達也沒用。

21、22日賞鷹 免費接駁車

交通部觀光署參山國家風景區管理處處長曹忠猷說，今年將在廿一日、廿二日活動期間，提供到八卦山賞鷹平台的免費接駁車服務，在文德國小也有舉辦「八卦松林大角頭」活動。

