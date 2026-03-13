為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投捐發票換樹苗 老外、僧人也響應

    2026/03/13 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    林保署南投分署在植樹節分送苗木，吸引附近佛寺的僧人前往領取。（林保署南投分署提供）

    林保署南投分署在植樹節分送苗木，吸引附近佛寺的僧人前往領取。（林保署南投分署提供）

    林保署南投分署昨在植樹節準備九千株各式苗木，在南投縣轄區多處鄉鎮工作站發放，活動還配合「捐發票換樹苗」，吸引老外、僧人前來響應，最後不僅九千株苗木全數發光光，還募得一萬八千張發票，將全數捐給弱勢團體。

    南投分署表示，昨在草屯鎮的分署本部，以及埔里、水里、丹大、竹山等多個鄉鎮工作站，合計準備九千株包括顏色討喜的桃金孃及烏來杜鵑，可食用的台灣天仙果、山黃梔，以及花型優雅的厚葉石斑木與田代氏石斑木，民眾只要憑今年一至三月發票二張，就能換取苗木一株。

    其中草屯場首名領取的李姓民眾說，是為了台灣天仙果和田代氏石斑木而來，因喜歡種樹，且自己在草屯也參加檳榔廢園轉作其他經濟作物，種有楓香及小果油茶，因身邊有朋友吃檳榔罹患口腔癌，才讓他轉念廢除檳榔園改種樹。

    另與日照中心夥伴前來領取的張姓民眾說，此次領到杜鵑、石斑木等，回去可讓大家一起種在花圃裡美化環境，屆時開花可望能讓家園妝點得更加繽紛。

    此外，昨在水里、埔里等地，還分別吸引定居在台的澳洲人，以及鄰近佛寺的僧人響應捐發票領取苗木，人氣相當旺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播