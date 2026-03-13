南投捐發票換樹苗 老外、僧人也響應

林保署南投分署在植樹節分送苗木，吸引附近佛寺的僧人前往領取。（林保署南投分署提供）

林保署南投分署昨在植樹節準備九千株各式苗木，在南投縣轄區多處鄉鎮工作站發放，活動還配合「捐發票換樹苗」，吸引老外、僧人前來響應，最後不僅九千株苗木全數發光光，還募得一萬八千張發票，將全數捐給弱勢團體。

南投分署表示，昨在草屯鎮的分署本部，以及埔里、水里、丹大、竹山等多個鄉鎮工作站，合計準備九千株包括顏色討喜的桃金孃及烏來杜鵑，可食用的台灣天仙果、山黃梔，以及花型優雅的厚葉石斑木與田代氏石斑木，民眾只要憑今年一至三月發票二張，就能換取苗木一株。

其中草屯場首名領取的李姓民眾說，是為了台灣天仙果和田代氏石斑木而來，因喜歡種樹，且自己在草屯也參加檳榔廢園轉作其他經濟作物，種有楓香及小果油茶，因身邊有朋友吃檳榔罹患口腔癌，才讓他轉念廢除檳榔園改種樹。

另與日照中心夥伴前來領取的張姓民眾說，此次領到杜鵑、石斑木等，回去可讓大家一起種在花圃裡美化環境，屆時開花可望能讓家園妝點得更加繽紛。

此外，昨在水里、埔里等地，還分別吸引定居在台的澳洲人，以及鄰近佛寺的僧人響應捐發票領取苗木，人氣相當旺。

