烏日焚化廠歲修改送后里 進廠排2小時

台中市烏日焚化廠因正值歲修，導致大批垃圾及廚餘改送后里焚化廠，后里焚化廠從九日就大排長龍，十二日大約有卅部垃圾車綿延數百公尺，駕駛等待約兩小時才進廠，痛批比去年底廚餘之亂時更塞。

市府：尖峰時段車多 一度塞車

台中市府指出，烏日焚化廠歲修，台中垃圾減少一廠收受，改由文山、后里兩場收運，昨天下午尖峰時段車流量大，后里一度塞車，文山廠則無大塞車狀況。

台中市三座焚化廠去年下半年問題百出，只要有一座焚化廠維修，其他兩座就會出現進廠垃圾車大排長龍窘境，每隔一段時間就有垃圾車駕駛抱怨等待進廠的車陣綿延，市議員謝志忠與陳本添這半年來，經常接到司機投訴。

議員：車龍影響周邊交通與環境

謝志忠議員表示，塞車問題已經成為垃圾車駕駛的噩夢，后里焚化廠這週從星期一就陸續出現塞車情況，長長車龍不僅影響周邊交通與環境，也讓第一線基層人員必須長時間等待，增加工作負擔，台中市政府應正視問題，儘快提出具體解決方案，讓后里焚化爐外垃圾車大排長龍的景象不再成為日常，也讓辛苦的第一線清潔人員不必再日復一日苦等，真正解決台中市長期存在的垃圾處理困境。

陳本添議員也說，昨天下午半小時只移動了廿公尺，司機都不敢喝水，排隊時只能在車上滑手機耐心等候，又氣又無奈，文山與后里焚化廠設施都很老舊，該改建就要儘快規劃施工，以免影響垃圾處理量能。

市議員何文海則說，文山焚化爐因儲坑較滿所以開口少，導致垃圾車傾倒速度慢，昨天下午大約十多台排隊，這是塞車日常，並沒有特殊情況。

