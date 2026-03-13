衛福部6大社福津貼調增方案 每2年檢討CPI成長率調整補助

8大社福津貼都調整

行政院昨日通過衛福部規劃的「六大社福津貼調增方案」。衛福部社工司副司長楊雅嵐說明，為強化弱勢家庭對兒少照顧，全面調增相關補助，給付金額調增廿三．五％，每月最高可增加四七八九元，六大社福津貼預計共照顧八十九萬人，配合老農津貼及「國民年金修法」後同步實施，估今年七月可望上路。

楊雅嵐指出，衛福部全面調升低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼，以及弱勢兒童及少年生活扶助，其中統一調高兒少生活補助到至少每月五千元，縮短縣市補助差距，弱勢兒少生活扶助每月增加二三三九元至二八〇三元。

楊雅嵐表示，相關措施規劃配合老農津貼及「國民年金修法」後同步實施，預計於今年七月上路，增加的經費由中央全額負擔；為使補助款能更貼近實際生活水平，衛福部除現有四年一次定期調整機制外，增加每二年期中檢討消費者物價指數（CPI）調增情形，成長率達三％即調整補助，建立及時反映物價及生活成本變動的機制。

行政院昨日通過衛福部規劃的「六大社福津貼調增方案」，89萬人受惠，預估7月可望上路。（資料照）

