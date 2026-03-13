為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化二林爆群聚感染「食人菌」 8人家族喉嚨痛如刀割

    2026/03/13 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣近日出現俗稱「食人菌」的A族鏈球菌家族群聚感染。（彰化醫院提供）

    彰化縣近日出現俗稱「食人菌」的A族鏈球菌家族群聚感染。（彰化醫院提供）

    彰化縣出現俗稱「食人菌」的A族鏈球菌家族群聚感染！二林鎮一個八人家族，春節之後陸續都出現喉嚨劇痛、吞嚥困難等症狀，患者形容「痛到宛如刀割」，卻找不出原因，直到其中一名患者到衛福部彰化醫院求診，經細菌培養證實為A族鏈球菌感染，院方立即給予抗生素治療，其中六人還因症狀嚴重而住院六天，目前已逐漸康復。

    A族鏈球菌感染源待查

    衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉指出，A族鏈球菌常被稱為「喉嚨殺手」，近期日本爆發A族鏈球菌相關疫情，該菌主要透過飛沫與接觸傳染，研判可能是該家族聚餐時，因飛沫傳播而擴散。

    卅九歲吳姓婦女表示，最早發病的是八歲的二兒子，發病前睡了一整天，醒來後哭著說喉嚨痛得像被刀割，送醫後發現扁桃腺嚴重腫脹發炎。

    而後短短幾天內，其他家族成員紛紛出現相同症狀，八人全數感染，其中六人症狀較為嚴重，需要住院治療觀察。她強調，近期家族成員並無日本旅遊史，不清楚感染源。

    馬瑞杉說，A族鏈球菌被稱為「食人菌」，是因為主要攻擊人體的黏膜和皮膚軟組織，嚴重時會侵犯肌肉或軟組織的筋膜，導致組織壞死、發黑，外觀如同被「吃掉」一樣。

    死亡率高 尚無疫苗

    馬瑞杉警告，感染後若未妥善治療，部分個案可能演變成猩紅熱、急性腎絲球腎炎，甚至引發鏈球菌毒性休克症候群，導致多重器官衰竭，死亡率高達三至五成，絕不能掉以輕心，目前尚無疫苗，預防關鍵在於勤洗手與戴口罩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播