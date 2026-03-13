彰化二林爆群聚感染「食人菌」 8人家族喉嚨痛如刀割

彰化縣近日出現俗稱「食人菌」的A族鏈球菌家族群聚感染。（彰化醫院提供）

彰化縣出現俗稱「食人菌」的A族鏈球菌家族群聚感染！二林鎮一個八人家族，春節之後陸續都出現喉嚨劇痛、吞嚥困難等症狀，患者形容「痛到宛如刀割」，卻找不出原因，直到其中一名患者到衛福部彰化醫院求診，經細菌培養證實為A族鏈球菌感染，院方立即給予抗生素治療，其中六人還因症狀嚴重而住院六天，目前已逐漸康復。

A族鏈球菌感染源待查

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉指出，A族鏈球菌常被稱為「喉嚨殺手」，近期日本爆發A族鏈球菌相關疫情，該菌主要透過飛沫與接觸傳染，研判可能是該家族聚餐時，因飛沫傳播而擴散。

卅九歲吳姓婦女表示，最早發病的是八歲的二兒子，發病前睡了一整天，醒來後哭著說喉嚨痛得像被刀割，送醫後發現扁桃腺嚴重腫脹發炎。

而後短短幾天內，其他家族成員紛紛出現相同症狀，八人全數感染，其中六人症狀較為嚴重，需要住院治療觀察。她強調，近期家族成員並無日本旅遊史，不清楚感染源。

馬瑞杉說，A族鏈球菌被稱為「食人菌」，是因為主要攻擊人體的黏膜和皮膚軟組織，嚴重時會侵犯肌肉或軟組織的筋膜，導致組織壞死、發黑，外觀如同被「吃掉」一樣。

死亡率高 尚無疫苗

馬瑞杉警告，感染後若未妥善治療，部分個案可能演變成猩紅熱、急性腎絲球腎炎，甚至引發鏈球菌毒性休克症候群，導致多重器官衰竭，死亡率高達三至五成，絕不能掉以輕心，目前尚無疫苗，預防關鍵在於勤洗手與戴口罩。

